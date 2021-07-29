數學甲難題解析／近三年最簡單！補教估頂標增10分 2題非選解答看這

大學指考第一天考物理、化學、生物；第二天考數乙、國文、英文、數甲；第三天考歷史、地理、公民與社會，聯合新聞網整理試題與解答，正確答案仍以大考中心為準。

110年大學指考數學甲試題與參考解答，由台北市補習教育事業協會提供該科總題評論及數題詳解。

●試題總體評論：

得勝者文教數學老師解創智表示，今年數甲是近三年最簡單的試題，計算量沒有去年大，考法也沒有特別刁鑽，回到數甲的「正常水準」。

至於考生作答情形，解創智預測，選填題比較容易，預期整份考卷照順序，頂多做到多選第六題會頓一下，最後兩題非選題，只要有寫數字，基本上都有分數。

今年數甲指對數、機率、微積分、矩陣、多項式、三角形與圓、向量皆有入題，另還有一個空間微積分，也有融入時事。解創智說，單選第二題考快篩試劑，並帶入機率觀念。他認為，這份考卷對認真的學生容易掌控，後段一樣會很吃力。

解創智說，整份考題難度適中，預估今年數甲五標分別為頂標70分，較去年高出10分，前標61分、均標45分、後標25分、底標14分，分別較去年再高出1至11分不等。

●第6題：

110指考數學甲第6題。圖／取自大考中心

【難題解析】

多選題第6題考機率，題目以12格戳戳樂遊戲為主題， 每回遊戲以投擲一枚均勻銅板四次來決定要戳哪些格子。解創智說，考生做到這題可能會「頓」一下，但只要多花心思窮舉，就可以迎刃而解。

答案：1、3、4

●非選擇題：

【難題解析】

非選擇題往往是數甲得分關鍵，今年考空間向量，解創智說，若考生有看到空間關鍵，計算量可以縮小，三個問題的答案都藏在題目中，關鍵的外積向量。

答案：（如附圖）

110指考數學甲非選擇題參考解答。圖／得勝者文教提供

●數學甲完整試題：

數甲第0頁。

數甲第1頁。

數甲第2頁。

數甲第3頁。

數甲第4頁。

數甲第5頁。

數甲第6頁。

數甲第7頁。

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