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指考國文／指考第2天 考生：英文試題偏易、數甲難度高

中央社 / 記者蔡智明嘉義市29日電

大學指考第2天，下午考英文、數學甲，嘉義考區考生認為，英文考題簡單，成績會比學測好，但數學甲難度高，不好考。

大學指定科目考試今天第2天考試，下午考英文、數學甲。楊姓考生表示，英文考題前三大題都很容易，單字都是背過的，預測英文成績比學測好。蔡姓同學則說，英文考題比學測簡單，程度好的學生，應該可以拿90分以上，下午英文與上午數乙都很好考。

李姓考生指出，數甲難度比學測時高，剛考完沒對答案，不知自己考幾分，但不後悔考指考，還可以靠其他科成績，填到較好的學校。陳姓同學也認為，數甲不好考，後面的題目差點算不完。數乙與數甲都有報考的黃姓同學說，兩者相較，數乙實在太簡單了。

負責嘉義區指考試務的中正大學表示，今天指考第2天，自然組及社會組考生全部登場，嘉義考區共有54間試場，1037名考生報考，分別在嘉義高中及嘉義女中兩個分區同步應試。

今天共4考科，第一節考數學乙，應考687人，缺考55人。第二節考國文，應考1015人，缺考70人。第三節考英文，應考1033人，缺考65人。第四節考數學甲，應考571人，缺考38。

今天發生兩起違規皆在第一節國文考科，一名考生將手機放在臨時置物區但未關機發出聲響，扣7分；而另一名考生攜帶的小型時鐘鬧鈴未關，扣2分。

明日指考第3日，將由跨組考生及社會組考生繼續奮戰，提醒學生特別注意進入試場要將手機關機，以免不小心遭記違規。

指考 110指考

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