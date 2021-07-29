指考數甲／非選計算量多 考生：作答時間不足、難過頭

大學指考第二天最後一科考數學甲，有考生大嘆「難過頭了」，但也有考生說今年比去年簡單，如果計算能力好、細心一點，就會得心應手，有幾題鑑別度高，如果沒有觀念就完全不會寫。

育成高中實驗班的王同學表示，今年的數甲和過去其實差不多，沒有特別難或特別簡單，題目中有幾題一定是會答對的基礎題，另外也有比較有鑑別度的內容，沒有觀念就肯定不會寫，剩下的就是有讀書就會有分數，像是微積分老師也特別有提到，就能拿到分數。

成功高中郭同學認為非選擇題的部分非常難，甚至大嘆說「數甲有點難過頭」，第二題還讓他算了快10分鐘，覺得作答時間有點不足，且要計算的題目很多，希望成績可以達到均標。

鄭同學和林同學則說去年數甲比較難，因為今年的計算量很大，如果算很快、夠細心，就會比較有利，去年則是要有想法觀念才會得分。非選擇第一題是考計算，就是考驗細心程度和會不會算錯。中間也有提到疫苗、陽性反應與陰性反應的時事題目。

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