110指考／數乙、國文 考生認為有鑑別度

大學指考第2天，上午考數學乙、國文，嘉義考區考生認為，這兩科的考題近年最難，數學手寫題目有挑戰性，國文文言多，題目很長且繁雜，有鑑別度。

110學年度指考嘉義考區1037名考生報考，在嘉義高中與嘉義女中共設54間試場。今年遇上2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情，嘉義考區共準備3間防疫試場、3間隔離試場。

大學指定科目考試今天第2天考試，上午考數學乙、國文；蔡姓考生表示，數學乙試題應該是近年最難，尤其是手寫題有挑戰性，其他還好。國文也難，題目很長且繁雜，文言試題占一半以上。

陳姓考生說，數學乙的題目比學測簡單，考題題型都有掌握，考得不錯。國文則比以前的考題都難，文言比例應有7、8成，不好考。

嘉義女中黃同學則說，數乙計算題很難，她同班的吳同學也認為如此；兩人都認為國文試題有鑑別度，文言多，不過她們在學校讀語言資優班，此次國文試題難不倒她們。

負責嘉義區指考試務的中正大學表示，數乙考試55人缺考，發生2件違規事件，嘉女考場1考生手機在置物區鈴響扣7分，嘉中1考生鬧鐘響扣2分；國文考試70人缺考，沒人違規。

商品推薦