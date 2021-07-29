快訊

8.2級強震突襲美國阿拉斯加外海 政府發海嘯警報

110指考／數乙、國文 考生認為有鑑別度

中央社 / 嘉義市29日電

大學指考第2天，上午考數學乙、國文，嘉義考區考生認為，這兩科的考題近年最難，數學手寫題目有挑戰性，國文文言多，題目很長且繁雜，有鑑別度。

110學年度指考嘉義考區1037名考生報考，在嘉義高中與嘉義女中共設54間試場。今年遇上2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情，嘉義考區共準備3間防疫試場、3間隔離試場。

大學指定科目考試今天第2天考試，上午考數學乙、國文；蔡姓考生表示，數學乙試題應該是近年最難，尤其是手寫題有挑戰性，其他還好。國文也難，題目很長且繁雜，文言試題占一半以上。

陳姓考生說，數學乙的題目比學測簡單，考題題型都有掌握，考得不錯。國文則比以前的考題都難，文言比例應有7、8成，不好考。

嘉義女中黃同學則說，數乙計算題很難，她同班的吳同學也認為如此；兩人都認為國文試題有鑑別度，文言多，不過她們在學校讀語言資優班，此次國文試題難不倒她們。

負責嘉義區指考試務的中正大學表示，數乙考試55人缺考，發生2件違規事件，嘉女考場1考生手機在置物區鈴響扣7分，嘉中1考生鬧鐘響扣2分；國文考試70人缺考，沒人違規。

指考 110指考

延伸閱讀

指考數乙／手寫非選題考電動車售價有畫圖題 詳細解答出爐！

指考／考生：數學乙好簡單 國文寫到一個頭兩個大

不斷更新／110大學指考 各科試題與解答

補教工讀生指考打疫苗撞期 中市府：可預約登記

相關新聞

不斷更新／110大學指考 各科試題與解答

今年110學年度大學指考第一天考物理、化學、生物，第二天考數乙、國文、英文、數甲，第三天考歷史、地理、公民。各科考試時間均為80分鐘。

數學乙難題解析／近3年最簡單！補教估頂標狂飆15分 兩道關鍵題解答曝

大學指考第一天考物理、化學、生物；第二天考數乙、國文、英文、數甲；第三天考歷史、地理、公民與社會，聯合新聞網整理試題與解...

整理包／舊課綱末代110指考登場！ 各科考前衝刺重點一次看

110大學指考將於7月3日(六)~5日(一)舉行，新冠肺炎疫情緊張，媒體詢問大學指考有沒有可能延期？教育部高教司長朱俊彰表示，大學指考會在保護學生安全和維護應試權利之間，做最適當的安排，任何的可能選項，都會以這兩個原則做考量。

指考第二天考3主科 常見違規樣態、合格用尺一次看

4.1萬多人報名的大學指考第二天登場，今天考數乙、國文、英文、數甲。大考中心提醒，考數學會用到的量角器、圓規等作圖文具有...

指考數乙／考基本觀念 機率命題多、電動車考線性規劃

大學指考第二天數乙考科登場，今年考生認為，數乙跟往年相較，沒有太刁鑽、艱澀的題目，只要看懂題目，熟記公式，就會作答，機率...

指考數乙／手寫非選題考電動車售價有畫圖題 詳細解答出爐！

大學指考第一天考物理、化學、生物；第二天考數乙、國文、英文、數甲；第三天考歷史、地理、公民與社會，聯合新聞網整理試題與解答，正確答案仍以大考中心為準。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。