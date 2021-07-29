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數學乙難題解析／近3年最簡單！補教估頂標狂飆15分 兩道關鍵題解答曝

聯合報 / 記者趙宥寧潘乃欣董俞佳／台北即時報導
大學指考第二天登場，第一節考數學乙。記者黃仲裕／攝影
大學指考第二天登場，第一節考數學乙。記者黃仲裕／攝影

大學指考第一天考物理、化學、生物；第二天考數乙、國文、英文、數甲；第三天考歷史、地理、公民與社會，聯合新聞網整理試題與解答，正確答案仍以大考中心為準。

110年大學指考數學乙試題與參考解答，由台北市補習教育事業協會提供該科總題評論及數題詳解。

●試題總體評論：

得勝者文教數學老師解創智表示，今年的數乙考題，應該是近三年最簡單的一份，難度屬中間偏易。今年學測數學真的很辛苦，因此這份試卷「還社會組同學一個公道」，只要同學願意考數乙，應該就能得到很大回饋，學生也不會有任何的驚嚇。

整份考卷題型又分為單選、多選、選填與非選擇共四大題。解創智說，光是單選第一題，用一到兩秒鐘就可判讀答案，第二題靠畫圖就能猜測，第三題則要稍微計算；多選第四題的log，甚至考得比段考還簡單，中等程度以上的考生，約五分鐘以上就能做到這，輕鬆得到26分，唯獨多選第5題需要花時間試算一下。

至於考試單元，又以統計與機率題型為多，占三分之一考題、總分28分。解創智表示，數乙考試範圍比較少，高一與高三都有機率與統計，也占了考試四成範圍，因此機率題型多，也是合理的配置。

解創智預估，今年五標將比去年大幅提高，其中頂標92分，較去年高出15分，前標82分、均標55分、後標33分、底標19分。

●第5題：

110數學乙指考多選題第5題。圖／取自大考中心
110數學乙指考多選題第5題。圖／取自大考中心

【難題解析】

多選第5題考公仔分裝，並設定出分裝原則，要考生判斷正確選項，題目文字量偏長。解創智表示，這題考生須要停下來試算、判斷，是整份試題中計算量最大，也需要花時間的題目，但難度仍算中間偏易。

答案：1、5

●非選擇第2題：

110數學乙指考非選擇題第2題。圖／取自大考中心
110數學乙指考非選擇題第2題。圖／取自大考中心

【難題解析】

非選第2題帶入電動車成本、售價的情境，要求考生試算並繪製出不同的售價關係。解創智說，這題也需花時間試算、繪圖，但題型是舊的，題目取材很現代，對社會組考生應也還算是容易。

答案：（如附圖）

110數學乙指考非選擇題第2題參考解答。圖／得勝者文教提供
110數學乙指考非選擇題第2題參考解答。圖／得勝者文教提供

●數學乙完整試題：

數乙第0頁。
數乙第0頁。

數乙第1頁。
數乙第1頁。

數乙第2頁。
數乙第2頁。

數乙第3頁。
數乙第3頁。

數乙第4頁。
數乙第4頁。

數乙第5頁。
數乙第5頁。

數乙第6頁。
數乙第6頁。

數乙第7頁。
數乙第7頁。

指考 110指考 解答 數學

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