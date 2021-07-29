指考數乙／考基本觀念 機率命題多、電動車考線性規劃

大學指考第二天數乙考科登場，今年考生認為，數乙跟往年相較，沒有太刁鑽、艱澀的題目，只要看懂題目，熟記公式，就會作答，機率、線性規劃必考題，都有出現。

中部翁姓考生說，數乙沒有特別難，難易度適中，沒有超出課綱範圍，會公式就會算，考基本觀念，作答時間充裕，很多時間可以檢查。

林姓考生說，考題不刁鑽，命題也沒特別創新，非選最後一題電動車所需的成本有電池、馬達等，這題是利用線性規劃觀念，每年必考，看懂題目就能解題，不難。

考生說，今年機率命題比重感覺比較多，不會太難，寫起來算順，答案的數字也不會令人質疑。 大學指考第二天數乙考科登場，今年考生認為，數乙跟往年相較，沒有太刁鑽、艱澀的題目，只要看懂題目，熟記公式，就會作答。記者黃仲裕／攝影

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