指考物理／考題難又字變多！學生紛哀嘆：寫到懷疑人生

大學指考第一科物理今天上午落幕，今年因疫情延至7月底才考試，對考生來說非常煎熬，只能大量練習考古題等待考試。因應明年分科測驗，這是最後一次指考試題，「出題老師非常用心設計」，有不少需要思考計算的題型，預估均標比去年少5分，頂標更比去年降5分以上。

對考生來說，此次物理題型非常具有挑戰性，台北市教師解題團隊代表、大理高中物理教師林春煌也說，「今年題目是近五年最難」，考驗學生計算能力之外，也有概念上需要思考的難題，閱讀的題型也不簡單，需反覆閱讀才能完整理解。

在PTT看板SENIORHIGH中，有不少學生討論此次考題，紛紛覺得很有難度，「手寫比熱沒注意到單位浪費我好多時間」、「為啥我這間兩個提早交卷，害我以為很簡單」、「就是字變多，時間壓力下會爆炸」、「是真的我太爛還是很難，超卡」、「去年算簡單，今年的寫到懷疑人生」、「今年的數字太鬼了吧」、「大概有4、5題光看懂題目就兩分鐘過去」、「閱讀題好多」、「非選題直接送11分」。

也有網友在留言分析預估今年的平均成績，「去年8X今年大概只有6X-7X，閱讀題太多，要計算又沒有留足夠空白給你寫算式，字都擠在一起。」、「去年89，整體持平109108 時間變少一點，頂標估計不降」。

商品推薦