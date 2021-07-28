指考物理／生活運用少繁複計算 時事題少、非選物質比熱測定具鑑別度
110學年度大學指定科目首日第一科物理，考生覺得難易度中等，考題中規中矩，與模擬考差不多。實驗題部分，選擇題有電流天平等，有四分之一考題與實驗相關，有些沒做過也可以觀念數據判定，但非選題有物質比熱的測定，若沒有做過實驗，會較有挑戰度。
高師大附中李姓考生說，今年沒有什麼時事題，計算量也沒有去年那麼多，不會那麼繁複，觀念題占一定比例。非選題的考物質比熱測定，如果沒有做過實驗的人，回答會比較吃力。
雄中蘇姓考生表示，物理科整體不難，出題中規中矩，多應用題，有的題幹敘述較長，考生要注意時間分配。各單元出題平均，像高二運動學、高三的電磁光學等。與去年比起來，計算量少很多。
新莊高中考生曾啟哲表示，物理科一開始容易，中間開始就有難度，沒有什麼時事題，有考力學簡諧運動、電磁感應、幾何光學透光鏡等。
高師大附中物理教師簡聿成表示，今年物理科題目出的很合理、具鑑別度。物理在日常生活中的應用部分，包括：波速差用於地震預警、熱氣球上升的原理、放射性物質衰變後的容許值、電磁感應在悠遊卡的應用、圓周運動在傳達馬達的相關應用。單元配置均衡合理，沒有繁複的計算，學生在時間上不會緊迫。
110學年度大學指定科目考試首日，高雄天氣不是很穩定，下起陣雨。今年指考因應疫情採高規格防疫措施，維持不開放家長陪考、全面配戴口罩、量溫與消毒作業等，也不開放集報單位設考生服務隊，考場顯得很空曠寧靜。
考生進入考場，須出示大考中心發送的入場識別證及應試有效證件正本，包括國民身分證正本、有照片的健保卡正本、駕照正本、身心障礙證明正本、護照正本或居留證正本等。未攜帶身分證件應試的考生，如在當節考試結束仍未將其身分證件送達試場，該節成績將扣減2分。中山高中考場一名考生以為只要入場識別證，還好送她來的爸爸還沒走，趕緊飆車回家拿。
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