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不斷更新／110大學指考 各科試題與解答
今年110學年度大學指考第一天考物理、化學、生物，第二天考數乙、國文、英文、數甲，第三天考歷史、地理、公民。各科考試時間均為80分鐘。
大考中心宣布，考試日隔天晚上七點會公布解答。7/29(四)晚上7點公布物理、化學、生物；7/30(五)晚上7點公布數乙、國文、英文、數甲；7/31(六)晚上7點公布歷史、地理、公民。
今年配合政府防疫，台北市補教協會不提供完整參考解答。聯合新聞網隨時整理試題解析和相關新聞，正確答案以大考中心為準。
科目
參考解答（待上線）
正式解答（待公布）
物理
完整考題+難題解析
試題與解答（含非選）
化學
完整考題+難題解析
試題與解答（含非選）
生物
完整考題+難題解析
試題與解答（含非選）
數乙
完整考題+難題解析
試題與選擇(填)題參考答案
國文
完整考題+難題解析
試題與選擇題參考答案
英文
完整考題+難題解析
試題與選擇題參考答案
數甲
完整考題+難題解析
試題與選擇(填)題參考答案
歷史
完整考題+難題解析
試題與選擇題參考答案
地理
完整考題+難題解析
試題與選擇題參考答案
公民
完整考題+難題解析
試題與選擇題參考答案
試題來源、正式解答／大考中心
參考解答／台北市補教協會提供
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