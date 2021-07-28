不斷更新／110大學指考 各科試題與解答

110大學指考將於7月3日(六)~5日(一)舉行，新冠肺炎疫情緊張，媒體詢問大學指考有沒有可能延期？教育部高教司長朱俊彰表示，大學指考會在保護學生安全和維護應試權利之間，做最適當的安排，任何的可能選項，都會以這兩個原則做考量。

2021-07-26 07:57