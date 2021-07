【指考英文特輯】難度較高、學測沒遇過 110大學指考篇章結構題組

本月底即將迎來遲來的指考,大家有抓緊時間複習嗎?而【篇章結構】是同學在學測時沒有遇過的題型,對很多人來說難度也比較高。因此,希平方針對此題型,以今年討論度很高的「奧運」為主題,為各位準備了一份篇章結構題組。趕快來寫寫看吧!

篇章結構題組

Coronavirus threw the 2020 sporting calendar into complete disarray. Soon after, Japan’s Prime Minister Shinzo Abe reached an agreement with the International Olympic Committee that the Summer Games in Tokyo would be postponed. Calling off the Olympics is not a decision taken lightly; ___1.___ Since sprinting into life in 1896, the modern Olympics has been cancelled three times, all on account of world wars.

___2.___ And in 1913, the country constructed a new stadium that could officially seat 30,000 people. But eventually, the Berlin Games were cancelled due to the outbreak of World War I in July 1914. Organizers initially thought that the war would be "over by Christmas," ___3.___

Some two decades later, Tokyo and Sapporo, Japan, had been originally set to host the 1940 Olympic Games, summer and winter respectively, ___4.___ But after war erupted between Japan and China in July 1937, the Japanese government decided to forfeit their right to host the Games, ___5.___

(A) but an armistice was not reached until November 1918.

(B) claiming that the war required "the spiritual and material mobilization of Japan."

(C) however, it’s not the first time the Games have had to be put on hold.

(D) The German Stadium was torn down to make way for the Olympic Stadium.

(E) making them the first non-Western cities selected to host.

(F) In the run-up to the 1916 Summer Olympics, the German Empire won the bid to host the Games.

文章翻譯

新冠肺炎將 2020 年的體育賽事日程完全打亂。不久之後,日本首相安倍晉三和國際奧林匹克委員會達成共識,將東京夏季奧運延期。暫停奧運並不是個簡單的決策;1. 然而,這不是第一次奧運被暫停。自從 1896 年首次舉辦以來,現代奧運曾被取消過三次,全都是因為戰爭所致。

2. 在 1916 年夏季奧運籌備期間,德意志帝國贏得主辦奧運的權利。而在 1913 年,德國興建了一座新的體育館,並對外宣稱該場館可容納三萬人。但最後,因 1914 年七月第一次世界大戰爆發,柏林奧運被取消。奧會主辦方原先認為戰爭會在「聖誕節前結束」,3. 但直到 1918 年十一月才達成停戰協議。

20 年過後,日本東京和札幌原定要分別舉辦 1940 年的夏季與冬季奧運,4. 使它們獲選為首幾座非西方城市的奧運主辦單位。但在 1937 年七月中日戰爭爆發以後,日本政府決定放棄奧運主辦權,5. 聲稱戰爭需要「日本的精神與物質動員」。

選項翻譯

(A) 但直到 1918 年十一月才達成停戰協議。

(B) 聲稱戰爭需要「日本的精神與物質動員」。

(C) 然而,這不是第一次奧運被暫停。

(D) 德國體育館被拆掉作為奧運場館。

(E) 使他們獲選為首幾座非西方城市的奧運主辦單位。

(F) 在 1916 年夏季奧運籌備期間,德意志帝國贏得主辦奧運的權利。

解答

1. (C) 2. (F) 3. (A) 4. (E) 5. (B)

解析

1. 第一段後半部講述跟「取消奧運」有關的事情,而空格前方內容說明取消奧運不是件簡單的事,故此處選 (C) 作為承先啟後的敘述,連結到後方要帶出奧運在歷史上被取消三次的事實。

2. 第二段講述第一次世界大戰爆發,導致柏林奧運取消。我們可以看到空格後的下一句主詞為 the country,因此合理推測前面已經敘述過主辦的「國家」,故答案為 (F)。

3. 空格前方講述主辦方原以為戰爭可以在聖誕節前結束,但實則不然。故此處應選擇帶有轉折語氣的 (A) 選項。

4. 空格前方講述日本的兩座城市--東京與札幌分別獲得夏季與冬季奧運的主辦權,故此處應選 (E)。選項中的 them 指的就是東京與札幌,都是「非西方城市」;而 making 是省略關代的寫法,原本完整是:..., which made them the first non-Western cities selected to host.

關代省略時機請參考此專欄: 【多益改版大補帖】文法必考題-關係代名詞!

5. 末兩句敘述戰爭爆發、日本放棄主辦權,所以此處應選 (B),帶出日本政府放棄的原因;而 claiming 是分詞構句的用法,共用了前面的主詞 the Japanese government。

分詞構句請參考此專欄: 寫作最怕囉哩囉嗦--『分詞構句』是你的好朋友!

不曉得大家寫得順不順利呢?最後,老師想要分享篇章結構的答題策略。第一步,同學可以判斷每個段落的主旨,並在閱讀途中將轉折語氣標註起來;第二步就是將選項都順過一遍,看看選項跟哪個段落的敘述重點較為相近、加以分類。最後,在真正填寫時,根據空格的前後句文意,將能夠承先啟後的選項套入。

希望大家都有掌握篇章結構的答題技巧囉~祝各位考生考試順利!

