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指考倒數！學霸會訂正錯的題目還是狂刷題？ 過來人提建議

聯合新聞網 / 綜合報導
因疫情關係，教育部宣布今年大學指考延辦。圖／聯合報系資料照
因疫情關係，教育部宣布今年大學指考延辦。圖／聯合報系資料照

今年大學指考因應疫情，原定7月3日至5日辦理的大學指考，延到7月28日（三）至7月30日（五），如今剩不到一個月，考生們進入最後衝刺期，有人因此詢問「最後這段時間該如何準備，是要把錯的題目再訂正一次，還是刷新題？」

網友在PTT高中板發文，想請教學霸們在倒數的幾十天要怎麼堅持下去，是要(a)把以前錯的題目、標記的題目拿出來再寫一遍，或是(b)一路狂刷題本練速度？原PO表示最近一星期採取的是「把從前錯的題目重新拿出來再訂正一次」，但發現效果不彰，因之前錯的題目很大比例屬於比較難或奇怪的題目，「寫多了反而影響了刷題的手感」，而他過往最大的問題都是考卷寫太慢，只能勉強壓線寫完，對此他想知道該怎麼複習比較好？

不少人建議「一定是b，在繼續刷題本的時候常常就會遇到以前錯的，而且維持速度跟手感個人認為是最重要的」、「b，給他刷爆」、「最近也打算把模考和歷屆（考古題）交錯刷」、「用看的方式去看做過的題目，腦中愈快反應，思考反應愈靈敏」、「錯過的題目應該留在寫完當下檢討就好」、「我建議能刷題多刷，既然常常寫不完的話不如先拚速度」，還有網友分享參考試卷與研究用試卷供刷題。

此外聯合新聞網也整理【各科考前重點】，訪問高中及補教名師，剖析命題趨勢、必考重點、答題要訣，助舊課綱末代考生高分上榜。

指考 110指考 大考衝刺

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