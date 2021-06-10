指考國文／注意「後疫情時代新生活方式」 傳染病防治主題出題機率高

110指考將近，考生還有準備時間，也相當關心今年題目的出題趨勢。首先因為疫情影響，傳染病方面的主題在各大考中都有出現，傳染病防治也是日常生活中的一環，本來出題機率就高，請多注意相關資訊。

而因應疫情而產生的「後疫情時代新生活方式」也可能成為出題的方向，如：網路的使用更加頻繁，長期待在室內產生的心理影響，更可能是病患及病患家屬、醫護人員工時福利等等，相關的文章資訊也應加以了解。

今年是101課綱末代國文指考，據108、109兩年指考出題的方向來說，有偏於學測，而比學測稍為傳統一些，例如：文意理解題的題幹字數更長一些，選項判斷的基準也更容易放在文中而需要一一比對。因此考生應考時需細心謹慎。

例：曹不於〈典論‧論文〉文末提到：「融等已逝，唯幹著論，成一家言。」其中建安七子有四人死於疫病。曹植亦曾以《說疫氣》一篇描述疫病流行的慘況，尤其是中低收入者，面對疫情更陷入萬丈深淵，這在現代社會中亦有相應之處，亦針砭社會上有「假消息」，教百姓用符咒驅邪避疫的現象。以下供參：

曹植《說疫氣》（選自《太平御覽》七百四十二）：「建安二十二年，癘氣流行，家家有殭屍之痛，室室有號泣之哀。或闔門而殪，或覆族而喪。或以為疫者鬼神所作。人罹此者，悉被褐茹藿之子，荊室蓬戶之人耳。若夫殿處鼎食之家，重貂累蓐之門，若是者鮮焉。此乃陰陽失位，寒暑錯時，是故生疫。而愚民懸符厭之，亦可笑也。」

因應疫情的關係，對於公共衛生、個人修養與社會秩序維持的議題也浮現出來，個人與家庭的連繫、牽絆，以及生命的價值也跟著為社會所重視，有牽連的文白篇章都應該仔細揣摩文意，了解表現手法。如：黃春明〈死去活來〉中所描寫的親人關係疏離。

除了疫情以外，清明期間發生的太魯閣重大傷亡案件舉國譁然，從相關事件亦可引申出對逝者的傷懷，對生者的哀悼，這些對考生來說不只是考試的題材，更是需要深思的、重要的生命課題。王羲之蘭亭集序裡有言：死生亦大矣！考生可再回顧相關篇章。

另就不同基本題型加以以下之應試叮嚀：

基本語表能力：形音義、詞語及成語出題一向以Ａ類選文為主，故學生必須熟讀古文三十篇，並延伸易混淆字。主要是判斷運用是否恰當，但須注意古今異義、借代及錯綜、敬詞與謙詞的判別等。出題數約5～6題，在高分群是搶分關鍵。

語法修辭及寫作技巧：前一年的熱門影視作品可能會成為題材，這類題型說明較長，必須謹慎閱讀選答條件。如：借物抒情還是借景抒情，先寫景還是先寫情，是否為第三方評論，是否具有貶低或褒揚效果，是否具有影視戲劇拍攝效果等。

文意閱讀及題組：題目敘述最長，題組數變多，應保持作答耐心，包含長篇散文及小說節選，或科普文章、史事論述等跨領域類型。懷舊、飲食文學也屬於出題大宗。選項精心設計誘答項目，語言邏輯及理解能力是重要的技巧。

國學常識：重視跨時代向度的整合，歷代知名人物及各課作家資料須稍加留意，判讀關鍵在於與人物關鍵字。如孔孟、屈原、司馬遷這等最具時代影響力的人物常是出題大宗。人物在當代的評價高，但後代的學者則不一定仍給予高評價，隨時代變遷，價值觀會產生變化，因此文體流變要注意可能是前一代的革新反動，或可能是承接其遺緒。

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