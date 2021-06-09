指考數學／如何短時間完勝數甲數乙？ 從「目標學校」來準備

在面對學測成績不盡理想，如何短時間準備好指考數學（數甲、數乙）。讓我們從以下幾點作分析：

一、必考題型：

由於數學一到四冊在學測時候都考過了。因此不論是數甲或數乙，高三範圍是必考部分，因此高三數學請務必精讀。

數甲：複數平面、三角函數、極限與微積分是高三數甲必考範圍尤其是微積分一定要弄懂。

數乙：機率統計、期望值、無窮等比數列與級數、極限概念是一定要會的。

二、一到四冊常考題型：

由於素養題型的增加及明年起就是新課綱，常考題型越來越接近真正可以在生活上用到的數學，尤其是數乙的線性規劃、機率、期望值和排列組合，數甲的空間向量、矩陣的旋轉、三角測量等。以下是近幾年常考題型。

數甲：空間向量、三角測量、三角函數、指對數。

數乙：線性規劃(非)、機率、平面向量、多項式。

三、準備方式：

指考數甲跟數乙雖然都是指考，但因為難易度的不同所以準備的方式也略有不同。

相同處：考試都是一樣，「天下考試為快不破」是基本道理。要把寫題目的速度再提升一番，建議練習時把指考的時間縮短十五分鐘為限，這樣才會有時間可以檢查；至於如何把速度提升，除了時間上的掌握度以外，大量的刷歷屆指考試題，也是加強計算跟加快題型腦中連結度的好方法喔。

相異處：就數甲、數乙跟學測的難易度。個人認為數甲>學測>數乙，難易度的不同作戰方針也有所不同；數乙就只要把題目做廣就好，不必鑽研過深的題目，數乙的題目大部分包含了很多的圖表跟情境主要是以素養為主，因此請以歷屆數乙為基準，模考題有些過難的題目請不要鑽牛角尖，尤其是排列組合有時候模考考太難了。

至於數甲題目少有情境，大部分要考的是觀念跟計算扎實度，所以題目要做廣還要做深，數甲的頂標大約六十到七十之間，由此可以看出數甲的艱深及需要準確且龐大的計算效率。

四、設定志願：

設定志願的目的是可以從中了解數學需要的分數，數學內容有些有很強的連結但有些沒有相關性，比方說排列組合不好的通常機率也不會太好（因為計算機率需要排列組合）而排列組合不好並不代表線性規劃的題型無法產出，因此若您的目標並非是滿分，可以再精準的設定要答對的題數進而去分析需要哪幾個單元的題目一定要拿到分，這樣可以把不熟需要花時間的單元放棄掉，拿到該有的分數；但若是要念頂大則建議全部都要掃過一遍達到遍地開花。

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