指考國文衝刺／考題活國學常識變少怎準備？ 3大攻略「心法」可成績突破

國文考題越來越活，看似和課文完全脫勾；從前視為畏途的國學常識越出越少，有背也不見得有分，讓人更無從準備起！有心多寫題目練習，看著坊間五花八門的參考書，越寫越打擊信心，寫到最後好像也沒進步多少，心裡依舊沒底。

於是國文拼運氣，答案靠感覺，怎麼錯的不知道，怎麼對的也不知道，幾乎成為玄學。這裡給您三大攻略方針，在最後這一個月找到成績突破的契機！

首先，時代早就改變了，題目不是不從課本出，而是更側重在考課本的「觀念」，以觀念來延伸出題。比如〈赤壁賦〉最核心的觀念是：「瞭解內在本質的不變，對照外在的流變，進而超然物外」，這在國文裡幾乎成為一種套路，許多題目都圍繞著這組觀念出題。

而我們常見到考生根本連課文在說什麼都只是停留在最模糊的印象，從來不瞭解題解的重要性，作者也不會，註釋也沒背，連最基本的基本功都沒有，說的更直白些，即使考題全部出課文送分也是送不到這些人身上的！所以在開始答題前，請先檢查自己是否已經有先「紮穩馬步」？否則，寫英文知道要背文法背單字，寫數學知道要背公式帶觀念，難道因為看得懂國字，就以為可以考國文了？

其次，透過寫歷屆題，從答題過程中了解並檢討自己的「答題邏輯」，換言之，每個答案的背後都有一個支持選擇的理由，而這個理由是如何得來的，就是國文高分的關鍵！透過串連題幹與答案關鍵字建立一套屬於自己有效的答題ＳＯＰ，才能真正穩定提升並保持成績。比如新詩選空題型，當你發現如果空格前有動詞，那麼答案往往是轉化或轉品修辭，這個邏輯用在歷屆其他相同題型上依然正確，那麼這就是有效的答題方法。

且強烈建議只寫歷屆題就好，眾多標榜「擬真」的題庫，其實解題與出題脈絡都和真正的大考有不小的落差，這種題目寫的越多，在面對指考題目時反而容易導致思考邏輯的錯誤！簡單來說，要想掌握歷屆題，就是在看到題目後不要很快的把心裡所以為的答案合理化，而是要找到一個「無法反駁的理由」來做答！

第三，尋找「關鍵字」：現在的文章題幹越來越長，除了很容易沒耐心看完之外，另一種情況是雖然看了，卻不知道文章在幹嘛，反反覆覆一直看卻找不到重點，最後仍然是靠「感覺」與「印象」在猜答案。解決這種情況，強烈建議在答題過程中加入以下步驟，通常可以更清楚、準確的找到答案！

1.先從答案選項看起，然後依答案關鍵字回頭到文章找關鍵字所在的位置，這樣可以避免漫無目的的花太多時間看沒用的資訊，也避免因為文章字太多，銷磨了耐性。

2.優先看文章最後一句，或每一段的末句。通常重點都歸結在最後，以文意理解而言，絕大部分的答案也都是在文章最後一句，在不知道該選什麼的時候，以最後一句為條件來選答案，往往有奇效！

3.文言文看不懂很正常，別亂猜，先看答案選項，答案沒有說的，千萬不要自己引伸，老是「我覺得」、「我以為」，務必從關鍵字找到意義相近的「證據」，才能避免亂寫的窘境。

國文的確是門技術活，記得重新省視上述「心法」，掌握正確的方向，做正確的事情，才能一往無前，穩操勝券！

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