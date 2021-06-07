指考延期超崩潰！網友論對「這類人」最有利 許願試題「全改選擇」

本土疫情嚴峻，全國三級警戒再延長至6月28日止，教育部今（7）日也跟進宣布，大學指考將延至7月底舉辦。消息一出，不僅讓許多高三考生崩潰，更釣出曾為「指考戰士」的網友生動形容崩潰心境，引起網友熱議。

一名曾為「指考戰士」的網友在PTT高中版上發文形容，指考延期一個月的感覺就像1600公尺賽跑，原本剩下100公尺終於可以衝刺、可以結束了，但老師突然在你旁邊宣布「今天男生改測3000公尺」，讓原PO不禁罵了聲髒話，引發網友共鳴。

原PO認為多讀一個月成績也不會比較好，有些認真的學生反而會一直去做深難題，不停的鑽牛角尖、最後爆炸，心理素質不好的可能就讀到七月直接放推了，整個讀書時序打亂；加上不能出門放鬆，每天看同學在家吃零食耍廢，會愈來愈鬱卒，就算把社交軟體刪掉，整天面對房間的那一面牆，遲早養出精神病。

眾網友紛紛留言附和，「如果我是考生一定哭死」、「再凌遲一個月」、「本來背好的都要忘光了」、「慘，暑假剩1個月」、「希望這屆指考生要撐住」、「我是應屆，最大的衝擊是得在家讀書」，不過有網友則直言「真強者早就唸完好幾輪了」、「爽到在學重考仔就是了」、「確實，這樣在學重考的人倒是多了一段全力衝刺期（有在兼顧課業的話）」。

不過，也有過來人回憶，民國92年因為SARS大流行，取消人工閱卷、各科非選題取消，只剩英文作文還保留，也讓網友們紛紛許願「會改全選擇嗎？」、「希望改全選擇」、「如果數物化改成全選擇真的爽爆」。

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