110指考英文衝刺／80分鐘如何掌控分配？ 注意全球疫情、區域衝突等議題！

熟練單字和文法句型+掌握各大題做題方式 =>加快作答速度 =>80分鐘完成

110學年度大學指考英文考科將在7月4日舉行。指考英文是考生必須在80分鐘內完成的考試,在短短80分鐘內要完成包含翻譯和作文的考題,時間的掌控分配非常重要,另外,因為英文是沒有範圍的,只要是有關我們的生活~食、衣、住、行、育、樂等,只要是地球上發生的事情~全球疫情、區域衝突、環境保護等議題都有可能是取材的來源,所以取材範圍很廣,與其猜題不如來談談最後一個月的時間裡如何為各大題型做最後衝刺複習、如何增加答題準確度,以及聊一聊翻譯和作文。

一、詞彙:熟練 4001~7000 單字

要在詞彙題上得分,首先要精熟範圍是 4001 到 7000 單字,接著考生必須注意『一字多義』的單字,並搭配句子語意選出最適當答案。

以 109 學年度指考來說:

二、綜合測驗:單字、片語(含介系詞)要熟練,轉折語、連接詞和文法(句子結構)為基本題型

單字 熟練 2001~4500 單字,加上精熟 7000 單字。

片語 近幾年來常出的考題,考生們不可以忽略一定要複習好 1 到 6 冊課本片語,另外整理模考和歷屆指考的片語並要背熟。

轉折語(副詞) 除了熟記轉折語外 (因此 therefore / accordingly…、然而 however / on the other hand…、同時 meantime / simultaneously… 等),更要充分了解各類轉折語如何連貫前後兩句的語意關係,是因果、比較不同、時間… 等關係。

連接詞 記熟帶領各子句的連接詞。

副詞子句:『雖然、儘管』的連接詞~although、though、while、despite the fact that,

『隨著』連接詞 as,『無論』連接詞 no matter、whether… 等。形容詞子句:關係詞 who、which、where…等。

名詞子句:that、what、whether、whatever… 等

介系詞 尤以副詞片語的各介系詞為重要。

副詞片語:『儘管、雖然』介系詞是 despite 和 in spite of… 等,『因為、由於』介系詞是 due to、owing to…等,『隨著』介系詞 with。

文法 除了課本句型要非常熟悉外,也多複習分詞構句和分詞的用法,句子結構考題上常出現要選動詞或分詞的題目。

以 108 學年度指考來說,12 題:考形容詞子句的關係詞 where 和 17 題:副詞 though 然而。

以 109 學年度指考來說,14 題:考名詞子句裡的句子結構和 15 題:副詞子句的介系詞

三、文意選填:精準判斷文章空格和選項詞性、動詞時態、名詞單複數

考生在看文章時同時要判斷文章中空格的詞性和選項單字的詞性、動詞時態、名詞單複數,以及句子的結構,配合對單字意思的了解和前後文的連貫來作答,讓寫文意選填時更加得心應手。

以 108 學年度指考題目來看做題方式:

以 109 學年度指考題目來看做題方式:

四、篇章結構:邊讀文章邊看選項,觀前顧後語意連貫,配合文章組織架構

先,做題時邊看文章邊整理大綱,同時讀選項句子,選出符合各大綱綱要的句子。

然後,留意文章前後句子和選項句子間的關係 (是否是因果關係、時序關係還是比較不同或是對比關係… 等)。

最後,注意選項句子裡出現的轉折語、人稱代名詞和指示代名詞(單複數)、所有格、不定冠詞和定冠詞、指示形容詞以及重複出現的字詞,這些都可以作為考生作答選擇的判斷利器。

以 109 學年度指考篇章結構考題說明:

五、閱讀測驗:閱讀選項幫助導讀,快速整理段落大意,抓出關鍵字句

(1) 指考閱讀題材廣泛,有文化、語言、藝術、科技、生物、天文、環境等多元的主題,考生們應該多練習主題式閱讀,同時針對主題文章做領域詞彙整理並熟練各詞彙以因應指考閱讀的多元性。

(2) 閱讀測驗必考文章主旨,建議先閱讀文章主旨考題的四個選項,這四個選項是像是一個導讀, 不僅可以幫助考生在閱讀文章(Skim)時能馬上進入狀況,而且可以幫助考生在閱讀過程中迅速掌握各段落主旨(Topic Sentence)和快速整理出段落大意(Summarize),可以輕鬆在文章主旨的考題上得分,並且可以提升作答其他題的速度和準確性。

(3) 閱讀題中文章細節相關考題有問事實和問細節、做推論(文章出處、筆者的態度…)等考題,看文章要記得掃描文中關鍵字(Scan),像是專有名詞、年代時間、副詞子句(因果、時間、條件… 等關係)、轉折語等,再配合整理出的段落大意(Summarize),可以很快找到題目問細節、事實… 等在文章中的出處並可以迅速且正確地作答。

(4) 因應 108 課綱,在去年 108 學年度指考就出現了素養題,素養題已成為必然的趨勢,常搭配圖表、圖片(案)和詢問文章寫作的組織架構方式來出題,在各區的指考模考中也相繼出現素養題的閱讀,這是考生必須要非常注意並且練習的題型。

翻譯

近年指考翻譯多考時事,考生除了要注意至少這六個月的重要時事相關的英文單字(像是新冠肺炎、種族議題、平權問題、環境保護、人口老化… 等相關議題的單字),也要多複習 5000 單字,並且要求拼寫出重要單字,還有句型要精熟,不要忘了句子就是由單字和句型構成的,也提醒考生,在翻譯這部分多複習模擬考的翻譯題是有幫助的。

作文

作文題型除了以往的說明文、敘述文外,也要多練習圖表分析的作文題目。作文多要求兩段,針對各段要求寫作,切記不要離題,文章要有組織結構(這非常非常重要),絕對不能雜亂無章。在寫作時,要記得運用句型來表達自己的想法,還有在單字部份,用字要精準,而不是刻意使用艱深單字。

最後提醒考生,一定要練習歷屆指考題,已做過歷屆指考的考生,可以針對自己錯的題目加以複習以澄清觀念和加深印象,並且磨練做題的方式。最後祝各位考生~考試順利~

