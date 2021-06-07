整理包／舊課綱末代 110指考延期！各科考前衝刺重點一次看

因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情，原訂於今年7月3日至5日辦理的大學指考，延到7月28日至7月30日，並且調降每間試場人數至20人、確保考生間距達1.5公尺以上、試務人員優先施打疫苗等，採最高防疫規格進行試務規劃，另外也會讓試場人員優先施打疫苗，以利四萬多名考生順利升學。

今年高三生是適用舊課綱的末代考生，將來重考會很不利，尤其申請入學新課綱上路後採計高中學習歷程檔案，沒建檔的高三生，將來重考時申請大學恐吃虧，今年高三生與家長的普遍氛圍是「今年一定要考上」，壓力超大。

聯合新聞網整理共9科的考前重點攻略與補教師提點，助考生事半功倍，順利考取理想學校！

圖／取自大考中心

各科重點整理一覽：

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熟練單字和文法句型+掌握各大題做題方式 =>加快作答速度 =>80分鐘完成

一、詞彙：熟練 4001～7000 單字

二、綜合測驗：單字、片語(含介系詞)要熟練，轉折語、連接詞和文法(句子結構)為基本題型

三、文意選填：精準判斷文章空格和選項詞性、動詞時態、名詞單複數

四、篇章結構：邊讀文章邊看選項，觀前顧後語意連貫，配合文章組織架構

五、閱讀測驗：閱讀選項幫助導讀，快速整理段落大意，抓出關鍵字句

六、翻譯：注意至少這六個月的重要時事相關的英文單字(像是新冠肺炎、種族議題、平權問題、環境保護、人口老化… 等相關議題的單字)

七、作文：作文題型除了以往的說明文、敘述文外，也要多練習圖表分析的作文題目

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