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整理包／舊課綱末代 110指考延期！各科考前衝刺重點一次看

聯合新聞網 / UDN文教
教育部高教司說，將依中央流行疫情指揮中心的評估來決定今年指考是否延期，確保考生安全及權益。本報資料照片
教育部高教司說，將依中央流行疫情指揮中心的評估來決定今年指考是否延期，確保考生安全及權益。本報資料照片

因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情，原訂於今年7月3日至5日辦理的大學指考，延到7月28日至7月30日，並且調降每間試場人數至20人、確保考生間距達1.5公尺以上、試務人員優先施打疫苗等，採最高防疫規格進行試務規劃，另外也會讓試場人員優先施打疫苗，以利四萬多名考生順利升學。

今年高三生是適用舊課綱的末代考生，將來重考會很不利，尤其申請入學新課綱上路後採計高中學習歷程檔案，沒建檔的高三生，將來重考時申請大學恐吃虧，今年高三生與家長的普遍氛圍是「今年一定要考上」，壓力超大。

聯合新聞網整理共9科的考前重點攻略與補教師提點，助考生事半功倍，順利考取理想學校！


110指考應試日期與考科時間

圖／取自大考中心
圖／取自大考中心

110大學指考Fighting!Countdown

各科重點整理一覽：


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熟練單字和文法句型+掌握各大題做題方式 =>加快作答速度 =>80分鐘完成

一、詞彙：熟練 4001～7000 單字

二、綜合測驗：單字、片語(含介系詞)要熟練，轉折語、連接詞和文法(句子結構)為基本題型

三、文意選填：精準判斷文章空格和選項詞性、動詞時態、名詞單複數

四、篇章結構：邊讀文章邊看選項，觀前顧後語意連貫，配合文章組織架構

五、閱讀測驗：閱讀選項幫助導讀，快速整理段落大意，抓出關鍵字句

六、翻譯：注意至少這六個月的重要時事相關的英文單字(像是新冠肺炎、種族議題、平權問題、環境保護、人口老化… 等相關議題的單字)

七、作文：作文題型除了以往的說明文、敘述文外，也要多練習圖表分析的作文題目

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指考 110指考

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熟練單字和文法句型+掌握各大題做題方式 =>加快作答速度 =>80分鐘完成 110學年度大學指考英文考科將在7月4日舉行。指考英文是考生必須在80分鐘內完成的考試，在短短80分鐘內要完成包含翻譯和作文的考題，時間的掌控分配非常重要，另外，因為英文是沒有範圍的，只要是有關我們的生活~食、衣、住、行、育、樂等，只要是地球上發生的事情~全球疫情、區域衝突、環境保護等議題都有可能是取材的來源，所以取材範圍很廣，與其猜題不如來談談最後一個月的時間裡如何為各大題型做最後衝刺複習、如何增加答題準確度，以及聊一聊翻譯和作文。

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