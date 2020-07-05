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地理解答出爐！疫情題多達10分 第5題最難考疾病傳播途徑

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109指考 地理試題與解答（含非選）

聯合報 / 記者潘乃欣章凱閎／台北即時報導
指考第三天第二科考歷史，台北市補教協會提供參考解答。記者余承翰／攝影
指考第三天第二科考歷史，台北市補教協會提供參考解答。記者余承翰／攝影

109年大學指考地理科試題與參考解答（含非選），由台北市補習教育事業協會提供，大學指考第一日考物理、化學、生物；第二日考數乙、國文、英文、數甲；第三日考歷史、地理、公民與社會，聯合新聞網整理試題與解答，正確答案仍以大考中心為準。

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非選題參考解答
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