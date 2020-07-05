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指考歷史／考歐瘟疫史 考生：不難！選項設計有誘答性

指考歷史／考生：難易適中 不會太刁難

指考歷史／考歐瘟疫史 考生：不難！選項設計有誘答性

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
大學指考社會組考生今天接著考歷史、地理、公民。記者徐如宜／攝影
大學指考社會組考生今天接著考歷史、地理、公民。記者徐如宜／攝影

大學指考今天第一節考歷史，考生反應難易適中。雖然新冠肺炎沒有入題，但考到歐洲瘟疫史，說到15世紀後期，西西里和威尼斯實施檢疫制度，規定來自鼠疫疫區的船隻，都必須在外海下錨40天，不准和岸上接觸。

新莊高中考生周恩榮表示，歷史考科難易適中，單選題題目選項有的模稜兩可，非選題還滿好寫的，仔細判讀都可以寫的出來。

高雄女中考生陳芷萱表示，今年考題方向多為近代世界史、中國中古史、歐洲宗教考題、史料判讀等，難易度雖中等，但有些考題屬於陷阱題，選項設計有誘答性。她認為此次作答的關鍵在於細心，只要圈選出關鍵字，要選出正確答案不難。

雄女陳姓考生說，多選題中，有出現時事題，有一題考歐洲瘟疫史，疾病管制為防止疫情擴散，船進港要檢疫，和今年爆發的新冠肺炎時事相互應。

歷史單選題有一情境題，問說一位當朝宰相被敵國俘虜，敵國大臣勸降說：兩國交戰這麼多年，你應當早日投降我國！你既是狀元，應知自古至今，中國有多少個朝代？被俘宰相回答說：我不是來參加科舉考試的，就不必多講了，我不會投降，但求一死。這位宰相最後以身殉國。問這最可能發生於何時? 是安史之亂、蒙古滅宋、滿清滅明、還是太平軍陷南京時？歷史老師表示，寫的是留夢炎和文天祥。

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