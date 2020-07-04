指考英文／作文題「校園安全」有挑戰 分數恐現雙峰

今天指考第三科考英文，全國教師會解題團隊分析，題目取材多元，不過詞彙題難度提高，閱讀測驗需仔細判讀，並做深入思考方能準確作答。非選擇題部分作文題目具挑戰性，雙峰現象恐更明顯。

全教會表示，整體試題頗具鑑別度，試題設計需要較細膩的高層次文意統整的思考與判斷，需要較多的時間思考。另外是文章主題多樣，融入多元文化素材，包含消費者保護法、佛萊明與抗生素的發現、成為鳥類學家的囚犯、古羅馬競技戰鬥士、排水系統的演變、馬里亞納海溝的塑化物汙染、紐西蘭原住民戰舞、美國教改等。

全教會表示，閱讀題文字量大，多需前後反覆閱讀，推敲上下文意細節，方能正確答題，多數考生作答時間恐會不足。作文擇要考生討論校園安全對學生，較具挑戰性，需要比較多的時間思考。