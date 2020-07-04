快訊

指考數甲／10年來最難 多選考微積分重挫中等程度生

最早通報新冠肺炎疫情者非中國 陳時中說話了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

指考英文／作文題「校園安全」有挑戰 分數恐現雙峰

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
指考英文落幕，全教會認為非選擇題部分作文題目具挑戰性，雙峰現象恐更明顯。圖／全國教師會提供
指考英文落幕，全教會認為非選擇題部分作文題目具挑戰性，雙峰現象恐更明顯。圖／全國教師會提供

今天指考第三科考英文，全國教師會解題團隊分析，題目取材多元，不過詞彙題難度提高，閱讀測驗需仔細判讀，並做深入思考方能準確作答。非選擇題部分作文題目具挑戰性，雙峰現象恐更明顯。

全教會表示，整體試題頗具鑑別度，試題設計需要較細膩的高層次文意統整的思考與判斷，需要較多的時間思考。另外是文章主題多樣，融入多元文化素材，包含消費者保護法、佛萊明與抗生素的發現、成為鳥類學家的囚犯、古羅馬競技戰鬥士、排水系統的演變、馬里亞納海溝的塑化物汙染、紐西蘭原住民戰舞、美國教改等。

全教會表示，閱讀題文字量大，多需前後反覆閱讀，推敲上下文意細節，方能正確答題，多數考生作答時間恐會不足。作文擇要考生討論校園安全對學生，較具挑戰性，需要比較多的時間思考。

109指考 指考

延伸閱讀

指考化學／考題影片解析！鑑別度高…維持過去五年指考風格 難易適中

指考數甲／10年來最難 多選考微積分重挫中等程度生

指考數學／超難！ 學生：考到懷疑人生

109指考 數甲試題與解答（含非選）

相關新聞

109大學指考 各科試題與解答

今年109學年度大學指考第一天考物理、化學、生物，第二天考數乙、國文、英文、數甲，第三天考歷史、地理、公民。各科考試時間均為80分鐘。試題與解答陸續出爐，解答由台北市補教協會提供，聯合新聞網整理如下，正確考題答案仍以大考中心為準

109指考 數甲試題與解答（含非選）

109年大學指考數甲科試題與參考解答（含非選），由台北市補習教育事業協會提供，大學指考第一日考物理、化學、生物；第二日考...

指考數甲／N年來最難！一中生抱頭喊「自然組大魔王」

大學指考自然組數甲，台中一中學生走出考場每個人都搖頭，有人喊「20年最難！」有人說「30年來最難！」根本是自然組大魔王壓...

109指考 英文試題與解答（含非選）

109年大學指考英文科試題與參考解答（含非選），由台北市補習教育事業協會提供，大學指考第一日考物理、化學、生物；第二日考...

指考英文／偏易！單字不艱澀 考海洋汙染、羅馬競技場

「英文不難，閱讀測驗篇幅變長，但單字不艱澀！」大學指考第二天英文科考試，中部地區考生普遍認為，作答時間充裕，往年閱讀測驗...

109指考 國文試題與解答

109年大學指考國文科試題與參考解答（含非選），由台北市補習教育事業協會提供，大學指考第一日考物理、化學、生物；第二日考...

指考國文／長照、疫情考古今對比 紅樓夢看圖選宅院

大學指考國文科，今年重視閱讀，中一中考生說，命題8成白話文、2成文言文，文言文不難，也不艱澀。今年最大命題趨勢是「古今對...

109指考 數乙試題與解答（含非選）

109年大學指考數乙科試題與參考解答（含非選），由台北市補習教育事業協會提供，大學指考第一日考物理、化學、生物；第二日考...

指考數乙／難易適中 「非傳統式命題」和參考書都不一樣

大學指考第二天第一節數乙考試，中部考生不多。台中一中詹姓考生說，今年命題難易適中，沒有太刁鑽的題目，也不用大量計算，但可...

指考國文／朱熹看疫情也入題 全卷1.3萬字文言文占6成

今天大學指考第二科考國文，教師解題團隊分析，全卷字數接近1萬3000字，文言文比重占六成比往年略高，且有27題閱讀題組，...

指考數乙／素養導向題多 老師：預估頂標85分

部分社會組考生說今年指考數學乙考題偏難，台南女中數學老師黃信淳分析認為，今年題目難易適中，難的和簡單的落差不大，鑑別度高...

指考數乙／考IQ和腦容量關聯有創意 大魔王在最後一題

新冠肺炎疫情又入題。大學指考今天第一科考數乙，全中教教師解題團隊表示，非選第一題要學生計算傳染病的傳播速率，題目新穎有創...

熱門新聞

109大學指考 各科試題與解答

109指考 數乙試題與解答（含非選）

109指考 國文試題與解答

109指考 英文試題與解答（含非選）

指考數甲／N年來最難！一中生抱頭喊「自然組大魔王」

109指考 數甲試題與解答（含非選）

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。