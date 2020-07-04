指考化學／考題影片解析！鑑別度高…維持過去五年指考風格 難易適中

針對各標預測，今年題目難易適中，頂標及前標預估比往年高1~2分，頂標83分、前標75分、均標約60分，其餘應與往年差異不大。

今年計算題出題在單選題9分、多選題12分、非選題8分，共計29分，比往年略高，但計算層次並不複雜，只要有基本程度及適當準備應可掌握，整份考題鑑別度高且難易適中。

因應108課綱到來，指考題目偏向學測化，例如第9、12、22題，文字敘述冗長，考驗閱讀能力。

時事題部分，與COVID-19相關的治療用藥瑞德西韋入題，但只要能判讀有機結構，可輕鬆解題，並無超出課綱。近年有機考題比例高，至少超過20分，容易結合時事考題，在指考未來的準備上，有機化學依然是重點章節。

今年的圖表題皆為基本題型，為課本及考古題常見的題型，容易得分。

關於實驗考題，例如非選題第2題為實驗儀器的辨別、第24題秒錶反應是熱門實驗考題，在92~108年間考過多次，去年也有入題，為熟知的必考實驗。

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