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指考英文／難易度和歷屆相當 閱讀不難
指考英文今天下午考完，新北高工考場有社會組考生說，「今年不難，和歷屆差不多」，考生指出，以往閱讀題要看很多遍找線索，今年的閱讀比較好找答案。另外，有重考生表示，今年的篇幅比較短，單字難度也是有背就有分。不過也有自然組考生認為，自己單字背得不夠。
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