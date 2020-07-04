快訊

雨彈來襲！八縣市大雨特報 雙北還要防大雷雨

指考英文解答出爐！作文談校園安全 考生驚訝新冠肺炎沒入題

聽新聞
test
0:00 / 0:00

指考英文／難易度和歷屆相當 閱讀不難

聯合報 / 記者魏翊庭／新北即時報導
指考英文今天下午考完。記者魏翊庭／攝影
指考英文今天下午考完。記者魏翊庭／攝影

指考英文今天下午考完，新北高工考場有社會組考生說，「今年不難，和歷屆差不多」，考生指出，以往閱讀題要看很多遍找線索，今年的閱讀比較好找答案。另外，有重考生表示，今年的篇幅比較短，單字難度也是有背就有分。不過也有自然組考生認為，自己單字背得不夠。

【相關閱讀】

‧109大學指考 各科試題與解答
‧整理包／指考戰士fighting！ 各科考前重點整理一次看
‧指考／必看時事關鍵字！ 新冠肺炎、反種族歧視等十大國外熱門議題
‧指考／國內時事關鍵字 市長被罷免、通姦除罪化等十大熱門議題

109指考 指考

延伸閱讀

指考數乙／結合減薪潮考薪資計算 國中程度就能解

指考國文／課內題不到3成 答題要靠「閱讀遷移力」

指考國文／文言文多 理科組學生表示「吃力」

指考國文／考生：熟悉考古題型就不難 難度適中

相關新聞

109大學指考 各科試題與解答

今年109學年度大學指考第一天考物理、化學、生物，第二天考數乙、國文、英文、數甲，第三天考歷史、地理、公民。各科考試時間均為80分鐘。試題與解答陸續出爐，解答由台北市補教協會提供，聯合新聞網整理如下，正確考題答案仍以大考中心為準

109指考 英文試題與解答（含非選）

109年大學指考英文科試題與參考解答（含非選），由台北市補習教育事業協會提供，大學指考第一日考物理、化學、生物；第二日考...

指考英文／偏易！單字不艱澀 考海洋汙染、羅馬競技場

「英文不難，閱讀測驗篇幅變長，但單字不艱澀！」大學指考第二天英文科考試，中部地區考生普遍認為，作答時間充裕，往年閱讀測驗...

109指考 國文試題與解答

109年大學指考國文科試題與參考解答（含非選），由台北市補習教育事業協會提供，大學指考第一日考物理、化學、生物；第二日考...

指考國文／長照、疫情考古今對比 紅樓夢看圖選宅院

大學指考國文科，今年重視閱讀，中一中考生說，命題8成白話文、2成文言文，文言文不難，也不艱澀。今年最大命題趨勢是「古今對...

109指考 數乙試題與解答（含非選）

109年大學指考數乙科試題與參考解答（含非選），由台北市補習教育事業協會提供，大學指考第一日考物理、化學、生物；第二日考...

指考數乙／難易適中 「非傳統式命題」和參考書都不一樣

大學指考第二天第一節數乙考試，中部考生不多。台中一中詹姓考生說，今年命題難易適中，沒有太刁鑽的題目，也不用大量計算，但可...

指考國文／朱熹看疫情也入題 全卷1.3萬字文言文占6成

今天大學指考第二科考國文，教師解題團隊分析，全卷字數接近1萬3000字，文言文比重占六成比往年略高，且有27題閱讀題組，...

指考數乙／素養導向題多 老師：預估頂標85分

部分社會組考生說今年指考數學乙考題偏難，台南女中數學老師黃信淳分析認為，今年題目難易適中，難的和簡單的落差不大，鑑別度高...

指考數乙／考IQ和腦容量關聯有創意 大魔王在最後一題

新冠肺炎疫情又入題。大學指考今天第一科考數乙，全中教教師解題團隊表示，非選第一題要學生計算傳染病的傳播速率，題目新穎有創...

指考國文／文言文多 理科組學生表示「吃力」

大學指考國文考科，今年僅有選擇題，不考作文，包括疫情及長照議題都出現在題目中，有理科組考生認為，今年文言文考題居多，對社...

指考第二天登場 3大違規樣態、合規作圖文具一次看

4.3萬人報名的大學指考第二天登場，今天考數乙、國文、英文、數甲。大考中心提醒，考數學會用到的量角器、圓規等作圖文具有一...

熱門新聞

109大學指考 各科試題與解答

109指考 數乙試題與解答（含非選）

109指考 國文試題與解答

109指考 生物試題與解答（含非選）

指考數乙／難易適中 「非傳統式命題」和參考書都不一樣

指考國文／長照、疫情考古今對比 紅樓夢看圖選宅院

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。