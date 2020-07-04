聽新聞
test
0:00 / 0:00
指考數乙／難度提升 高分群一定要答對這一題
指考次日第1科考數乙。高中教師表示，今年試題涵括數乙三顆星所有單元，難易度較近幾年略為提升；非選第一題，把傳染病感染人數融合指數、對數概念，著重考生的生活素養。
闈內高中教師表示，數乙除了專業數學的基本要求試題之外，針對數乙設計簡易概念試題，也設計情境及融入時事的數學應用題。整份試卷以非選第二題，可鑑別高分組學生，其餘都合理取捨，適合數乙學生。
闈內高中教師表示，今年考題在機率統計單元著墨較少；往年常見於非選擇題中的線性規劃，今年則放在選填題。
至於非選第二題，是一道純數學知識題，考生須將第三冊的直線方程式與平面向量融會貫通，才有機會拿到完整分數，是極具鑑別度的試題。
試考生表示，今年數乙取材結合時事與生活性，包含傳染病、醫學科普及遊戲內容。
試考生也說，單選題考到矩陣、排列組合與資料分析，均為基礎、觀念題，計算量小，整卷難易適中。
中正高中教師林榮福表示，今年題難易度較近幾年略為提升，但題目著重數學觀念的理解與生活應用，考生若觀念清楚則容易作答。
林榮福也說，今年題幹明確、難易適中，可引導教學現場正常教學，不以死背公式來代替學習。
【相關閱讀】
‧109大學指考 各科試題與解答
‧整理包／指考戰士fighting！ 各科考前重點整理一次看
‧指考／必看時事關鍵字！ 新冠肺炎、反種族歧視等十大國外熱門議題
‧指考／國內時事關鍵字 市長被罷免、通姦除罪化等十大熱門議題
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言