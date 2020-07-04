指考數乙／難度提升 高分群一定要答對這一題

指考次日第1科考數乙。高中教師表示，今年試題涵括數乙三顆星所有單元，難易度較近幾年略為提升；非選第一題，把傳染病感染人數融合指數、對數概念，著重考生的生活素養。

闈內高中教師表示，數乙除了專業數學的基本要求試題之外，針對數乙設計簡易概念試題，也設計情境及融入時事的數學應用題。整份試卷以非選第二題，可鑑別高分組學生，其餘都合理取捨，適合數乙學生。

闈內高中教師表示，今年考題在機率統計單元著墨較少；往年常見於非選擇題中的線性規劃，今年則放在選填題。

至於非選第二題，是一道純數學知識題，考生須將第三冊的直線方程式與平面向量融會貫通，才有機會拿到完整分數，是極具鑑別度的試題。

試考生表示，今年數乙取材結合時事與生活性，包含傳染病、醫學科普及遊戲內容。

試考生也說，單選題考到矩陣、排列組合與資料分析，均為基礎、觀念題，計算量小，整卷難易適中。

中正高中教師林榮福表示，今年題難易度較近幾年略為提升，但題目著重數學觀念的理解與生活應用，考生若觀念清楚則容易作答。

林榮福也說，今年題幹明確、難易適中，可引導教學現場正常教學，不以死背公式來代替學習。