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指考數乙／考生：對自然組很簡單 但對社會組很難
今天指考第1堂考數學乙，社會組學生說很難，但自然組學生說簡單，呈現兩樣情。考生表示，這次填充題、計算題沒考線性，反考大家較沒把握的向量，也是決勝關鍵。
台南女中考場社會組的陳姓、林姓學生說，這次數學乙，單選題較簡單，但多選題就較難了，非選題更難，難易度和2015年指考的數學題差不多。
考生說，5、6年來計算題都考線性，大家認為線性一定會再考，因此勤練線性的題目，沒想到計算題沒考線性，最後1題考向量，而填充題最後1題也是向量。兩題分數加起來19分，是決勝關鍵。
不過，原讀自然組，這次跨組考社會組的簡姓考生說，數學乙題目偏易，不會難，兩題向量的題目他都會寫。林姓考生形容數學乙是「考智障」，認為題目對自然組來說很簡單，但對社會組卻很難。
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