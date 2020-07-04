指考第二天登場 3大違規樣態、合規作圖文具一次看

4.3萬人報名的大學指考第二天登場，今天考數乙、國文、英文、數甲。大考中心提醒，考數學會用到的量角器、圓規等作圖文具有一定規範，禁用上面含有拋物線圖形的大象尺等違規文具。往年大宗違規樣態還包括沒帶有效證件、攜帶手機等行動裝置入場，以及裝置在考試時間發出聲響，請考生務必留意規範。

中央氣象局公告，今天白天氣溫仍上看35度，午後大台北、東北部地區及各地山區有局部短暫雷陣雨。大考中心建議考生利用各節次休息時間適度補充水分，並自備雨具。各考場提供冷氣，但屬服務性質，考生不得以冷氣故障為由要求加分。另提醒自備雨具以備萬一。

今天各考場一樣在上午7時開放考生入場量體溫，入場要戴口罩並出示「入場識別證」，且不開放家長陪考。首科考試時間是8時40分，建議考生提早出門，並帶好應試證件和物品。量體溫後額溫超過37.5度、耳溫超過38度者，移往備用試場應考。故意不配合者，以缺考論處。

今年受新冠肺炎疫情影響，大考中心表示，指考考生應試要全程戴口罩，經勸導不配合者，扣減該科全部成績。入場考試也要帶含照片的有效身分證件供查驗身分，未攜帶者扣減該科成績兩分。

按考試簡章，應試有效證件包括國民身分證、有照片健保卡、駕駛執照、護照或居留證等，不包含學生證。證件可由家長或親友送到各考分區入口處，由服務人員簽收代送，以送達證明所列的送達時間做為違規評估。

考生也要記得攜帶合規的應試文具用品入場，包括黑色2B鉛筆、橡皮擦、黑色原子筆、直尺、修正液（帶），以及作圖工具如圓規、三角版、量角器。大考中心表示，作圖文具有一定規範，禁用上面含有拋物線圖形的大象尺。

大考中心也提醒考生，入場時務必將手機完全關機並放臨時置物區。如攜帶鐘表入場，不可以有計算、通訊、記憶、傳輸、拍照等功能，且要確實關閉鬧鈴，使其不發出聲響。