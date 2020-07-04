指考首日 化學、生物都考新冠肺炎

昨大學指考首日，化學、生物兩科不約而同結合新冠肺炎時事，化學科考治療新冠肺炎藥物「瑞德西韋」的結構；生物科與新冠肺炎相關的命題就考了六題。高中教師指出，學生除要熟悉課本知識，考前還得涉獵新冠肺炎醫學知識，才能輕鬆應答；考生則認為，化學相對簡單，生物則屬中間偏難。

補教預估，化學科今年頂標為八十三分，比去年高兩分；生物則因考得比以往更細、更深，估頂標八十一分，比去年少一分。

化學考題今年平易近人，全國教師會解題團隊表示，今年情境題很多，試題觀念靈活，學生沒融會貫通，不易拿到分數，對於高分群有相當的鑑別度。

補教化學老師張懷哲分析，有機化學的相關考題偏多，實驗題部分不只考結果，也考操作流程及細節，強調動手做實驗的重要性。

生物科部分，全卷偏難。補教生物老師施懿修表示，因應新課綱內容變化，今年考更多與演化相關的題目，像恐龍和鳥的親緣關係等；非選擇題也貼近新課綱強調的「探究與實作」精神，不只問現象，也要學生回答「為什麼」，答題須具備圖表判讀、跨章節內容整合能力。

補教生物老師游夏表示，生物科有六題和新冠肺炎相關，其中一題組直接考新冠肺炎的病症，另一題組考病毒株遺傳物質比對，其實就是核酸檢測概念。時事題雖融入課本知識，但是考生還需涉獵課本以外的新冠肺炎知識，才能拿到分數。

考生也猜到此命題趨勢，高雄考生表示，感覺今年一定會考新冠肺炎相關，果然生物就考新冠肺炎和流感病毒特性。

補教預估，化學今年頂標為八十三分，比去年高兩分，其餘四標持平，前標七十三分、均標五十五分、後標卅七分、底標廿八分。生物頂標八十一分，比去年降一分，前標七十三分、均標六十分、後標四十二分、底標卅二分。