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指考生物／一中生喊難！ 素養命題多、不是課本敘述方式
大學指考生物科，中部考生覺得「很難」。台中一中的考生說，生物的素養命題比例高，課本讀熟，未必寫得出來，要有充分背景知識，廣泛閱讀才好作答，命題打破課本敘述方式，需重新理解，有挑戰性。
中一中王姓考生說，即使是考基本觀念，題目描述方法都和課本不一樣，例如單選有一題小腸的吸收養分，答案的敘述方法和課本內容不一樣，若觀念模糊，會選不出來。非選題作答，還要有邏輯觀念，背景知識夠多，邏輯夠好，課本也要讀熟，才好作答，實驗題考很細，「細胞多大顆都考」。
沈姓考生說，今年非選擇題第二題實驗提，要推理細胞實驗，需比較差異、結果，有敘述能力才容易作答，花很多時間，加上單選、非選的命題「非常素養導向」，很怕作答時間不夠，寫起來很有壓力。
唐姓考生說，生物素養題目一年比一年多，光看題目敘述一開始會找不到重點，閱讀題有2篇很複雜，要反覆閱讀，接著是實驗題、非選題都是難題，很有挑戰性。
王姓考生說，有些命題超出課綱，要廣泛閱讀科普的書，課本只是基礎，若平時有廣泛閱讀，自己補充科普知識，會比較容易作答，但題目敘述長，也在訓練閱讀能力。
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