聽新聞
test
0:00 / 0:00
指考物理／無人發燒 20人因病可不戴口罩應試
109年大學指考第一科考物理，大考中心統計，今年有約2萬人報考，首科無人發燒、未啟動防疫試場；但有20名考生因病申請不戴口罩、且有提供醫師證明，可改於備用試場隔離應試。
今年指考試場可全面開放冷氣，只要開2扇對角窗各15公分，兼顧冷度及教室通風。
大考中心也表示，指考因應防疫，考生應全程配戴口罩。但若考生有特殊需求，可因病申請不戴口罩，但要提供醫師證明，並說明戴口罩對自身的影響，經審核後才能不配戴，共有22人申請，20人通過，全數安排到各地區的備用試場內隔離應試。
今年指考因應新冠肺炎，大考中心研擬各項防疫措施，例如全面配戴口罩、入校採入場識別證管制、量測體溫，單間試場人數也從42人調降為36人。
【相關閱讀】
‧109大學指考 各科試題與解答
‧整理包／指考戰士fighting！ 各科考前重點整理一次看
‧指考／必看時事關鍵字！ 新冠肺炎、反種族歧視等十大國外熱門議題
‧指考／國內時事關鍵字 市長被罷免、通姦除罪化等十大熱門議題
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言