指考物理／無人發燒 20人因病可不戴口罩應試

109年大學指考第一科考物理，大考中心統計，今年有約2萬人報考，首科無人發燒、未啟動防疫試場；但有20名考生因病申請不戴口罩、且有提供醫師證明，可改於備用試場隔離應試。

今年指考試場可全面開放冷氣，只要開2扇對角窗各15公分，兼顧冷度及教室通風。

大考中心也表示，指考因應防疫，考生應全程配戴口罩。但若考生有特殊需求，可因病申請不戴口罩，但要提供醫師證明，並說明戴口罩對自身的影響，經審核後才能不配戴，共有22人申請，20人通過，全數安排到各地區的備用試場內隔離應試。

今年指考因應新冠肺炎，大考中心研擬各項防疫措施，例如全面配戴口罩、入校採入場識別證管制、量測體溫，單間試場人數也從42人調降為36人。