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109大學指考 各科試題與解答
今年109學年度大學指考第一天考物理、化學、生物，第二天考數乙、國文、英文、數甲，第三天考歷史、地理、公民。各科考試時間均為80分鐘。試題與解答陸續出爐，解答由台北市補教協會提供，聯合新聞網整理如下，正確考題答案仍以大考中心為準。
【7/3 10:28更新】
目前第一科物理已考完，大考中心已有試題本供學生參考。
科目
參考解答
正式解答
物理
試題與解答（含非選）
試題與解答（含非選）
化學
試題與解答（含非選）
試題與解答（含非選）
生物
試題與解答（含非選）
試題與解答（含非選）
數乙
試題與解答（含非選）
試題與選擇(填)題參考答案
國文
試題與解答（含非選）
試題與選擇題參考答案
英文
試題與解答（含非選）
試題與選擇題參考答案
數甲
試題與解答（含非選）
試題與選擇(填)題參考答案
歷史
試題與解答（含非選）
試題與選擇題參考答案
地理
試題與解答（含非選）
試題與選擇題參考答案
公民
試題與解答（含非選）
試題與選擇題參考答案
試題來源、正式解答／大考中心
參考解答／台北市補教協會提供
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