109大學指考 各科試題與解答

大學指考今天起登場，考生入場要戴口罩並出示今年首創的「入場識別證」，不開放家長陪考。大考中心提醒考生，應試要帶含照片的有效身分證件，考試全程需配戴口罩，經勸導不配合者，扣減該科全部成績。今天天氣炎熱且下午易有短暫陣雨，建議考生利用各節次休息時間適度補充水分，並自備雨具。

2020-07-02 23:59