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祈福新招！男友為她求指考滿分 21顆滿福堡拜文昌君

聯合新聞網 / 綜合報導
許多考生在考前都會帶准考證到文昌君廟，祈求考試順利。 聯合報系資料照／記者廖雅欣攝影
許多考生在考前都會帶准考證到文昌君廟，祈求考試順利。 聯合報系資料照／記者廖雅欣攝影

大學指考將於7月3日登場，許多考生正在最後衝刺，也有已做好萬全準備的考生選擇在最後關頭尋求心靈上的依靠。一名考生日前去拜文昌帝君，用21顆滿福堡排出心目中理想分數，讓許多網友大讚「有創意」。

一名考生在網路論壇「Dcard」貼出她與男友去拜文昌君的照片，畫面可見供桌上擺了21顆麥當勞的滿福堡，並排成500的字樣。

發文網友透露，去年指考她沒考到理想的學校，念了半學期後決定休學重考，今年在男友、補習班的鞭策與自身努力研讀下，對考試頗具信心。而男友說她準備得差不多了，但「還剩下老天的祝福」，於是相約去拜文昌君。

「看看這男友多好」，她掩不住欣喜的說，男友指去年有人學測拜75顆滿福堡求滿分，為了保佑她也能拿滿分，所以特地買了21顆，在供桌上排成顯眼的「500」。她在炫耀男友貼心之餘也笑稱，「還好不是買500顆」。指考不論哪個類組，最多採計5科，因此滿分為500分。

網友們看到這種嶄新的祈福方式大為讚賞，「連拜拜都要比創意，神明才記得住」、「這麼奇特的方式相信神明會看得見的」、「拜神明就像申請入學面試一樣，要有記憶點才會脫穎而出」、「以後供桌都要擺滿滿福堡了」、「還好不是500顆，文昌大人吃不完啦」。還有內行人認同這種做法，「很多人都這樣拜啊，你不知道嗎？這樣才會考好」、「就是要這樣拜沒錯！我阿公那年代就開始了」。

也有不少人肯定男友的表現，「男友這行為一百分」、「好貼心的男友，嫁給他嫁給他」、「好可愛，有心的男友」、「跪求哪裡拜拜可以求到這麼有心的男友」。另有人指出，「不管結果如何，麥當勞都是贏家」。

一名考生為求指考順利，與男友帶了21個滿福堡去拜文昌君。 圖擷自Dcard
一名考生為求指考順利，與男友帶了21個滿福堡去拜文昌君。 圖擷自Dcard

109指考 指考 Dcard

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