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指考國文黑馬讀書術！ 三大複習重點不只要拚實力還要拚耐力

聯合新聞網 / 宋怡慧（丹鳳高中圖書館主任）
大學指考今年受到疫情影響首度延期舉辦。圖／本報資料照片
大學指考今年受到疫情影響首度延期舉辦。圖／本報資料照片

前言：你必須很努力，才能看起來毫不費力

面對指考這條漫長的堅持之路，考生無論是在意志力或恆毅力上，已經比其他人走得長遠且更鏗鏘有聲。剩下五天的時間，只要保持鬥志、做好時間作息的規劃，每天做好複習進度表，走完剩下最後的一哩路，你將看見勝利的曙光。

1.刻意練習，保持答題的手感

所謂知己知彼百戰百勝，讓自己先從充分了解考科題型與分布開始，因此衷心建議考生以歷屆考題題本為複習重點，每天以兩年的指考國文試題為目標，進行錯誤題型的確認與重整，再次完整讀一次主題內容，進行補強式的複習進度。另外，刻意在考科時間，進行應試模擬，盡量讓自己習慣答題速度，掌握應試時間，從中練習答題的手感，快速閱讀的語感。模擬考後，找出不擅長的題型，進行自學深化，不在同樣題型處繼續失分，進行答題自信心的鍛鍊。

2.找到指考國文試題走向的大變革

(1)指考國文試題趨近素養化、生活化

如果考生刻意練習這十年指考試題，會發現108新課綱的實施，在國文考科評量上，也開始以素養導向為特色，因此，你會發現從107年到108年指考國文出題的邏輯與規則，與過去試題趨勢有很大的變革。試題取材出現組合式、跨領域的趨勢，難度比起學測國文偏高，文學性也偏重。

不僅試題出現條列式、跨領域、主題對讀等取材，與時代脈動習習相關的移民、醫療等的議題入題，跨領域的自然科普《昆蟲誌》、《詩經‧小宛》：「螟蛉有子，蜾蠃負之」，與邱澤奇《社會學是甚麼》的社會學，這些試題都展現跨領域試題的特色，同時也強調國語文是各學科學習的基礎，因此，以生活觀察與經驗或課程學習的文本，透過試題評量有層次地考驗學生歸納分析與反思評價的能力。

(2)試題涵蓋三大測驗目標

107年起，指考國文取消寫作測驗，題型改為42題的全選擇題，評量考生的語文、文學、文化相關能力，從語文基礎到篇章閱讀，由基礎到鑑賞評鑑，循序漸進進行評量。無論是單選題抑或是多選題，皆分為單題與題組兩大項。多選題組，配分比重高，考生宜多練習多元化的閱讀素材，如圖表式的「非連續性文本，non-continuous text」，不同古今文章組合的「多重文本，multiple text」，融合文言與白話、古典與現代、文章與圖表、國語文與跨領域等多重元素，兼顧試題跨領域與學術探究的特色。

同時，試題涵蓋三大測驗目標：語文理解與應用能力、文學知識與鑑賞能力、文化知識與體悟能力，因此，文學類篇章回歸試題主軸，甚至試題出現學術性文本，也是考生要注意的：《史記》敘事型態、論古典詩歌的言意關係，皆出自學者的學術文章，是過去試題較少出現的學術探究文本，藉此評核學生的閱讀理解能力，期待評量出考生國文學科的專業能力。

(3)試題題型多元，以閱讀理解為核心

指考國文試題走向整合、運用國文科的學科能力，處理真實情境或學術探究的問題。這兩年指考試題強調新課綱閱讀素養的精神，閱讀量屢創新高，試題分布兼顧「擷取與檢索」、「統整與解釋」、「省思與評鑑」等不同的認知層次。無論是抒情文本、旅遊文本、自傳、章回小說、文學評論、哲理寓言，都想透過試題來評量考生是否能將語文知識運用於日常生活，以及在不同情境是否能藉由學術探究文本進行問題的整合力。

指考試題取材多元，涵蓋古典散文、詩歌、小說、文化經典、現代詩、散文、小說，多以閱讀理解為評量核心。試題在多重文本對讀上，延伸課內語文知識，活用並與跨域知識和文本連結，以解決問題為主軸，強調思辨，活化思維，藉此凸顯國文教學的新課綱時代特色。例如，古今文本對讀，「共享經濟」的生活議題與古代租賃文本進行配搭，從古典到現代，不同時代的文本進行議題思辨，評量學生將閱讀理解運用於生活的能力。

3.課內外的延伸閱讀時代來臨

過去，很多考生都認為國文科試題範圍太廣，無從準備起，我們若從107年、108年指考國文試題，看見許多題目或題幹，直接取材自各版共同教材，也就是核心古文，所謂A類選文，其占分達三成左右，出題者的用心，是以此鼓勵考生熟讀課本知識。因此，古文30篇要精讀，此類題型評量考生高中國文課程的學習成效，所謂的基本題與課內文本具有高度連結，用以測驗學生在字音、字形、字義、詞語、成語、國學常識、文法、修辭等語文的基本能力。若從107年、108年試題來分析，字音題的出現率是0，反在字義題的判讀上占分比重有六分，足見字義題需要多做練習。

倒是107年出現的標點符號題，108年並未入題，107年未出現的應用文，在108年以對聯的形式出現。文法題的占分每年都十分，修辭約四到六分，國學常識題不再側重於背誦，反以柯慶明〈中國文學之美的價值性〉，來評量學生對於紀傳體史書特質的判讀，從連橫《雅堂文集‧詩薈餘墨》評量學生對文化涵養的理解，即便是課內題都能延伸至課外文本，進行主題整合，題型不僅具有新意也宣告長文閱讀的新時代來臨了，課內外的延伸閱讀同等重要，也回應試題本身也是課程一部分的重要理念。

結語——成功是留給準備好的人

指考國文要考生在短短80分鐘的時間內，沉著面對600字以上長文閱讀的試鍊，冷靜面對2~3題的題組評量，由淺而深，由廣而深。考生可能不只要拚實力，還要拚耐力，甚至在閱讀速度與答題的精準度，必須要從試題中進行準備。

最後建議，大部分的文本都是陌生未見的，先圈出有用的文本訊息，進行過去自己在課內習得不同時代作者主題相同的作品特色、作者擅長寫作的題材、常闡述的人生情懷等，再從不同文類要鑑賞的寫作技巧等面向，都是在最後關頭幫助自己迅速找出答題線索的關鍵。成功是留給有準備的人，機遇是留給準備好的人，期待考生們都能在指考戰場上盡情馳騁，成功邁向下一個學習的新時代。

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