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109指考社會衝刺／背多分沒用 歷地公3科考點一把抓

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109指考社會衝刺／背多分沒用 歷地公3科考點一把抓

聯合報 / 記者章凱閎／台北即時報導
4.3萬多人報名的大學指考將於7月3至5日登場。本報資料照片
4.3萬多人報名的大學指考將於7月3至5日登場。本報資料照片

前言：4.3萬多人報名的大學指考7月3至5日將登場，針對繁星、申請入學落榜或不滿意錄取結果的高三生，指考是最後入學機會，別無退路。聯合新聞網今起推出「指考衝刺」系列專題報導，訪問高中及補教名師，剖析命題趨勢、必考重點、答題要訣，助考生高分上榜。

指考社會領域分為地理、歷史、公民三科。因應12年國教新課綱，社會領域不再是僅限於「背多分」的傳統題型外，各考科將考驗學生的長文閱讀能力，以及增加變化題型，如圖文、表格等資訊形式，檢視考生是否活用相關知識素養。

不過，雖然近2年學測社會科出題方向，逐步整合公民、歷史、地理3科所學。但指考方面，目前不太可見跨科試題，但各科仍須注意結合另兩科學科知識、情境所延伸的考題。

●地理／近6成試題為圖表題 第一冊占分至少2成

麗山高中地理科廖偉國表示，指考地理，歷年出題範圍廣納高中三年所學，但從往年分析，第一冊「地理技術」與「自然地理」是每年必考的重點，近三年占分比率達20％；區域地理第四冊比重也偏高，主因是涵蓋台灣地理，是考生必讀的重點。

廖偉國也說，跨冊整合題型也是近年指考地理非常重要的趨勢，107年占比高達28%，考生作答時，可先將題幹中答題線索或專有名詞加以標註，思考這一答題線索或專有名詞在6冊課本那些單元曾經出現。

另外，圖表、照片作為解釋地理現象的最佳輔助工具，也是指考地理重要題型。廖偉國分析，近四年圖表題比率平均有接近6成比率，配合新課綱訴求，今年圖表題型與照片的判釋，必然也會是考試重點。

至於，考前最後一周，廖偉國建議，考生可著重「理解各單元主要概念」，快速瀏覽各冊課本上以黑體字呈現的專有名詞，理解每一個專有名詞的意義、成因、特色及影響、以及此地理現象的分布地區。

時事方面，廖偉國舉例，如聯合國「巴黎協定」、中國大陸一帶一路的空間分布與影響、新南向政策相關國家的自然與人文特色、英國脫歐議題、中美貿易戰引發的產業區域變遷問題，新冠肺炎疫情的空間分布等皆可能入題。

●歷史／放下課本 掌握5大讀史心法

建中一名歷史老師則指出，歷史指考題目範圍已超過課本，考生不能再想著「背多分」，建議考生考前2周可離開課本，提升閱讀歷史的能力。

他分享自己的五大讀史心法：時序、因果、神入、變遷和證據。考生只要用這5種概念閱讀歷史，可準確掌握考題的邏輯與目的，推論出答案。

「時序」指的是歷史的年代，每個時代都有其特殊的條件與情境，不能用現代的想法看過去。考生閱讀考題時，須找到時代的特色；此時代下的人，行為和決定都深受環境與氛圍的影響。

「因果」是抓住事件發生的邏輯，判斷出最主要的原因。「神入」為理解歷史人物的抉擇。「變遷」是找到影響潮流趨勢的轉捩點。最後找到「證據」，因歷史不是想像，一切都有證據。

歷史教師建議，考前最後2周，考生可以做這5年指考的考古題，嘗試用這5個概念去閱讀考題，培養自己的閱讀力及邏輯力。

●公民／整卷閱讀量達萬字 必考時事有這些

內湖高中公民教師周維毅表示，近年來，指考公民考驗長文閱讀能力，整卷平均約9500字、甚至是破萬字。公民科也強調活用公民知識，例如運用公民知識解釋社會現象，換言之，大考除了過往的傳統題型，也會增加新課綱素養題型。

周維毅表示，公民科考試重點，經濟學方面考點，有物價指數、通貨膨脹、貨幣政策、供給需求的變動分析；憲政方面考點，有憲政主義、基本權利的保障與限制、行政法原理原則、行政救濟、犯罪的追訴與處罰、刑罰的目的、政府的體制、選舉制度；其他還有媒體識讀、性別不平等、全球化等議題。

周維毅表示，今年可能入題的時事，包括新冠肺炎全球流行，對全球經濟、人權、政府治理、環境生態、國際政治權力消長皆有劇烈影響，適合以跨冊試題入題。

2020年初的總統暨立委大選、高雄市長罷免案為今年重大政治事件，而香港反送中事件也可能入題，考生須了解選舉制度的影響、罷免與民主政治的條件，以及社會運動、媒體識讀及人權等觀念。

另外，共享經濟、循環經濟與美食外送服務平台議題也有機會入題，可能探討市場機能、外部效果、永續發展及外送員的勞動權益等。

但周維毅也強調，不建議考生惡補時事，而是要把時間花在釐清公民相關名詞、理論的意涵及推論的過程。指考倒數一周，考生可瀏覽過去錯題，補足容易忘記的記憶性知識，並熟練公式計算（如：消費者物價指數、通膨率等）。

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