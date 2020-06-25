109大學指考倒數7天！ 全方位叮嚀考試不怕緊張

各位要參加指考的同學們在看到這篇文章的時候已經離大學指考剩下沒有多少時間了。此時讀書丶做題目都不再是重點，反而是如何安定自己的心情，避免因考場的緊張氣氛以及七月炎熱的大太陽影響了考試的情緒，甚至在拿到考卷的時候亂了步調！所以維持平常心面對考試才是最重要的！

一丶首先提供同學「衛生丶舒壓、抗暑」3項小叮嚀

1. 衛生：今年全球在Covid-19疫情的影響下造成了很多影響生活秩序的現象，幸運的是台灣防疫做得非常好，這也是為什麼各位同學今天還能如期參加大學指考的主因。但疫情仍對我們生活及心裡上存在有壓力，所以戴口罩、勤洗手丶考場外也要維持社交距離，這些基本的工作不但保護同學自己也會這樣你在考試的時候更為安心。

2. 舒壓：一定要舒緩緊繃心情，在進入考場之前建議同學做一些肩頸伸展的動作以減緩因久坐造成肩頸僵硬或酸痛之不適，同時可舒緩壓力。如果一直都有焦慮的情緒，則應該抬頭看看天空丶遠處並稍做散步等方式來舒緩情緒；唯有不要給自己太大壓力，保持平常心才有最佳表現。 每一科考完之後請盡量不要與同學討論答案以避免造成下一場的壓力

3. 抗暑：

1.穿著要舒適涼爽，要透氣輕便、淺色丶排汗。並可準備濕毛巾（少量噴一點酒精）擦拭汗水，降低大熱天高溫造成的不適。如果是選擇冷氣考場的同學們請進入考場時帶一件薄外套避免溫差過大，或者在戶外已經流汗了進入冷氣房溫度太低而造成身體不適甚至感冒。

二丶對自然組同學的叮嚀

自然組同學們在第一天(7/3)考的都是理科包括物理丶化學以及生物。這三個自然組的專業科目非常需要以「心情穩定丶頭腦清晰」的狀況才能得到比較高的分數。指考的成績向來是程度相近者的決勝點。成功，是留給時時刻刻準備好的人，讀書沒有捷徑，只有勤奮努力和正確的方法。考試前完善的準備跟「考試過程中細心的作答」，這兩者是並重的。

如何在不斷消失的作答時間中，以樂觀、積極的態度，並調整好自己的答題策略非常重要。

以下是王宇老師提供幾點準備方向，給指考戰士們叮嚀，請務必注意：

1. 加強閱讀速度，避免考試時因寫不完而扼腕

這幾年來各科考題文字數目不斷地創新高，這三個科目可能會出現有別以往的張數，也就是說，指考出題方式偏向學測化，但深度顯著高於學測，題目文字用量，圖表的用量相當巨大，請同學冷靜的面對這些圖與表，避免因圖表的複雜度造成對題目的誤判

2. 如果遇到題目敘述冗長，應保握時間，發揮效率

如何分配時間及規劃做題順序，單選，多選，非選題目看過一遍，比較在與平常模擬考的狀況，但是實驗會有探作與實驗，不要改變習慣，平常作答的速度，用最快速度，將有把握或是有一點把握，先把這些題目作答完畢，15-20分鐘做很困難的題目，遇到跟傳統題型不同或科學推理題時，要仔細閱讀題幹內容，題目的敘述幫助你，尋找關鍵字和線索，同時連結該章節的內容，非選擇題千萬不要空白，指考範圍雖廣，但題目通常不會刁鑽，要相信自己平日的準備。

3. 同學們應留意答題技巧常會將「何者錯誤」選成「何者正確」而失分數，或者考到後來頭昏眼花，錯誤的、正確的交錯選了等等狀況，為了避免造成分數流失，建議在讀題時，應考時頭腦必須清醒冷靜，善用刪除法。

三、 進考埸的小叮嚀

1. 遵守考場規則：記得攜帶准考證及所需文具應考！事先熟讀考場規則、了解考場丶教室的位置及交通資訊，避免臨陣慌亂！應考時絕對不要飲食、抽菸、嚼食口香糖等。

2. 同學們應該避免攜帶具有通訊功能的物品進入考場（含臨時置物區），例如「行動電話、智慧手錶丶智慧佛珠⋯⋯等相關之穿戴式裝置」等。此外會於應試時發出聲響或影響試場秩序的物品，例如鬧鐘丶手錶具有鬧鈴或整點報時功能等一定要取消設定或是不要帶入考場。

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