快訊

獨／新興人畜共通傳染病坦布蘇病毒 台灣首度由蚊驗出

程序違法拿檢擋箭？偵查主體不是警卸責的「偵主丹」

109指考數學搶分策略 集中火力用最少時間搶最多分數！

聯合新聞網 / 力宇教育 林岳老師
數學科要如何搶分？在最短時間內不只確保原有的實力成績、更要集中火力搶攻幾個必考單元，進考場再多搶對兩三題。記者鄭超文／攝影
數學科要如何搶分？在最短時間內不只確保原有的實力成績、更要集中火力搶攻幾個必考單元，進考場再多搶對兩三題。記者鄭超文／攝影

距離指考如果只剩短短幾天，數學科要如何搶分？在最短時間內不只確保原有的實力成績、更要集中火力搶攻幾個必考單元，進考場再多搶對兩三題，不但提高分數，更能增加自己選擇校系的籌碼！

（一）基本面

由圖表可知不管是數甲或數乙，各章節幾乎平均命題，所以考前的複習一定要將所有單元的核心重點複習過，數甲歷年的考題量大約13題上下，真正較難而有鑒別度的題目約略在4～6題之間，會消耗比較多的時間，所以第一優先要掌握應考時的時間分配。數乙歷年的考題量大約在12題，稍難而有鑒別度的題目約略在3～4題，只要注意長文題的時間消耗，基本上是有充裕的時間寫完的。

（二）策略面

❶數甲：第六冊極限、微分、積分三章節比重約30分，一定要再持續複習。接著是第五冊三角函數2的複數、機率2的期望值，幾乎每年命題，內容範圍有限，考前必須熟讀。再來是一到四冊當中，第一冊的指數對數、第二冊的機率、第三冊的圓、第四冊的矩陣包含平面變換，最後幾天再唸一輪吧！

❷數乙：整體範圍少所以章章命題甚至出到2題，考前優先複習的單元是第一冊指對數、第二冊的機率、第四冊的矩陣、第五冊的機率統計二、第六冊的極限，再來就是第三冊的線性規劃幾乎年年都考應用題，也符合108課綱素養應用的方向，考生們更要特別準備！

（三）技術面

❶優先熟讀課綱的內容，考前不要做過多冷僻或艱困的題目，徒增困擾沒有助益。

❷演練近五年的指考試題，熟悉大考出題的形式，特別是習慣面對題幹較長的題目。

❸最後幾天的關鍵時刻，錯題訂正的效果絕對比胡亂做題有效，也更能將過去的失誤轉換成新的分數！

最後在每一科讀完一個段落準備換科進行前，建議用個5分鐘回顧剛完成的課程內容，不論是理科或文科，對應大範圍的考試，這是最有效率的再複習！

作息正常、愉快應試，接下來就是精彩的大學生活了～

【本文由《力宇教育》提供，未經同意禁止轉載。】

【相關閱讀】

‧整理包／指考戰士倒數衝刺！ 各科考前重點整理一次看
‧指考／必看時事關鍵字！ 新冠肺炎、反種族歧視等十大國外熱門議題
‧指考／國內時事關鍵字 市長被罷免、通姦除罪化等十大熱門議題

109指考 指考 數學

相關新聞

整理包／109指考戰士倒數衝刺！ 各科考前重點整理一次看

109大學指考將於7月3日(五)~5日(日)舉行，報名人數有4萬3753人，比起去年4萬9119人，少了5366名考生。大學招聯會分析，主因是少子化趨勢，以及甄試入學分發率提高。

109指考／數甲數乙必考9單元教戰 考前用這招練手感

4.3萬人報考的大學指考今年7月3日到7月5日登場，首日考物理、化學、生物，次日考數乙、國文、英文、數甲，第三天考歷史、...

109指考衝刺／掌握四大訣竅 不怕英文考題圖多字也多

前言：4.3萬多人報名的大學指考7月3至5日將登場，針對繁星、申請入學落榜或不滿意錄取結果的高三生，指考是最後入學機會，...

109指考數學搶分策略 集中火力用最少時間搶最多分數！

距離指考如果只剩短短幾天，數學科要如何搶分？在最短時間內不只確保原有的實力成績、更要集中火力搶攻幾個必考單元，進考場再多搶對兩三題，不但提高分數，更能增加自己選擇校系的籌碼！

109指考生物科 純記憶型題型減少、解析複習重點

高中指考生物科近五年五標持平，頂標都在82分上下，僅有107學年落至76分。測驗內容部分，涵括學測範圍的基礎生物(上)(下)，並與選修生物中的相關內容整合，考題靈活但不刁鑽，但是純記憶型題型普遍減少

指考公布試場 7點量體溫進場

一○九學年度大學指定科目考試（指考）七月三日至五日舉行，大考中心昨天公布試場分配表，各分區於考試當天將提早半小時開放，於...

指考考生注意！試場分配表今公布 上午7時開放入場

109學年度指定科目考試將於7月3日至5日舉行，大考中心今天公布試場分配表，各分區於考試當天將提早半小時開放，於上午7時開始量體溫。

109指考國文科／健康話題發燒 注意多元觀點

大考中心在107指考起調整的題型修正：取消寫作測驗而改為全選擇題題型：分為單一選擇題約34題及多選題約8題。

109指考／國內時事關鍵字 市長被罷免、通姦除罪化等十大熱門議題

109指考將於7月3（五）、4（六）、5（日）共3日舉行，聯合新聞網於今年109學測（1月17、18日）前有整理2019年的熱門議題，歸納出國內、外各10個重大時事關鍵字，除此之外，也另為指考生整理近期較新的時事話題，一併供考生回顧、複習，事半功倍

109指考／必看時事關鍵字！ 新冠肺炎、反種族歧視等十大國外熱門議題

109指考將於7月3（五）、4（六）、5（日）共3日舉行，聯合新聞網於今年（2020）學測（1月17、18日）前有整理2019年的熱門議題，歸納出各10個國內、外重大時事關鍵字，除此之外，另整理近期較新的時事話題，一併供考生回顧、參考複習，事半功倍...

指考考場上午7時開放量體溫入場 比往年早30分鐘

4.3萬人報考的大學指考7月3日至5日登場，大考中心表示，今年因應新冠肺炎防疫，考生應試要全程戴口罩，入考場要配合量體溫...

109指考化學科／考試趨勢現波動 考前三大得分關鍵

每年7月都是高中指考的日子，化學科近五年五標持平，頂標都在80分上下，範圍部分，學測即有涵蓋的基礎化學(一)(二)，約佔指考的25%，然而基礎化學(三)以及選修化學，則佔75%，然而近年考試趨勢開始出現波動，如去年108指考，即出現較為傳統的物質檢驗與鑑定的問題

熱門新聞

看好重機市場！光陽機車贈高英工商重機助學生實務操作

台北「班班涼呀涼」 新北「一籠烤番薯」

熱到汗疹、抓破皮、中暑 老師：擔心的是學生專心程度

中小學何時都有冷氣？政院：用前瞻預算先改善電力設備

新北會考英、數成績不彰 議員：「減C」成效待加強

新北中小學7成教室未裝冷氣 侯友宜承諾逐年改善

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。