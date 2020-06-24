109指考數學搶分策略 集中火力用最少時間搶最多分數！
距離指考如果只剩短短幾天，數學科要如何搶分？在最短時間內不只確保原有的實力成績、更要集中火力搶攻幾個必考單元，進考場再多搶對兩三題，不但提高分數，更能增加自己選擇校系的籌碼！
（一）基本面
由圖表可知不管是數甲或數乙，各章節幾乎平均命題，所以考前的複習一定要將所有單元的核心重點複習過，數甲歷年的考題量大約13題上下，真正較難而有鑒別度的題目約略在4～6題之間，會消耗比較多的時間，所以第一優先要掌握應考時的時間分配。數乙歷年的考題量大約在12題，稍難而有鑒別度的題目約略在3～4題，只要注意長文題的時間消耗，基本上是有充裕的時間寫完的。
（二）策略面
❶數甲：第六冊極限、微分、積分三章節比重約30分，一定要再持續複習。接著是第五冊三角函數2的複數、機率2的期望值，幾乎每年命題，內容範圍有限，考前必須熟讀。再來是一到四冊當中，第一冊的指數對數、第二冊的機率、第三冊的圓、第四冊的矩陣包含平面變換，最後幾天再唸一輪吧！
❷數乙：整體範圍少所以章章命題甚至出到2題，考前優先複習的單元是第一冊指對數、第二冊的機率、第四冊的矩陣、第五冊的機率統計二、第六冊的極限，再來就是第三冊的線性規劃幾乎年年都考應用題，也符合108課綱素養應用的方向，考生們更要特別準備！
（三）技術面
❶優先熟讀課綱的內容，考前不要做過多冷僻或艱困的題目，徒增困擾沒有助益。
❷演練近五年的指考試題，熟悉大考出題的形式，特別是習慣面對題幹較長的題目。
❸最後幾天的關鍵時刻，錯題訂正的效果絕對比胡亂做題有效，也更能將過去的失誤轉換成新的分數！
最後在每一科讀完一個段落準備換科進行前，建議用個5分鐘回顧剛完成的課程內容，不論是理科或文科，對應大範圍的考試，這是最有效率的再複習！
作息正常、愉快應試，接下來就是精彩的大學生活了～
【本文由《力宇教育》提供，未經同意禁止轉載。】
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