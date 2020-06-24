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109指考生物科 純記憶型題型減少、解析複習重點

聯合新聞網 / 力宇教育 李鴻老師
指考生物科近五年五標持平，頂標都在82分上下。 圖／聯合報系資料照片
指考生物科近五年五標持平，頂標都在82分上下。 圖／聯合報系資料照片

高中指考生物科近五年五標持平，頂標都在82分上下，僅有107學年落至76分。測驗內容部分，涵括學測範圍的基礎生物(上)(下)，並與選修生物中的相關內容整合，考題靈活但不刁鑽，但是純記憶型題型普遍減少，因此理解各單元主題，掌握章節架構，再深入概念內容，才能夠完整解題。

課本中出現的實驗，首重了解實驗目的及各步驟目的。而在考前最後階段，建議同學不要走火入魔，過度鑽研艱澀或者超出課本範圍的內容，盡可能還是以五冊課本為主軸，分主題做最後的複習。

一、細胞

基本細胞構造與功用、物質通過細胞膜的方式、合成ATP的磷酸化作用等皆為重點；光合作用與呼吸作用的相同及相異處、不同植物（C3、C4與景天酸植物）的光合作用差異、細胞分裂各階段的圖形變化等概念之間的比較；實驗部分需留意操作步驟及目的、組織細胞的特性以及顯微測量技術等。

二、植物構造與生理

植物章節中，植物構造為本章內容概念的基礎，此外植物根部吸收物質的路徑，被子植物世代交替與生殖構造名詞的對應皆十分重要。植物激素要留意其各自的功用、開花週期與光敏素的關係等。

三、動物構造與生理

動物生理在每年考題中都佔有相當的比例，除了基本的重點以外，需要留意各章節之間的關聯性，例如：消化腺分泌的調控機制、心搏與血壓的關係、呼吸運動機制與調節的中樞神經間的關係、尿液形成與體液恆定、神經衝動的機制；內分泌章節常和其他章節合併出題，如生殖週期與激素；以及與神經內分泌相關的哺乳機制與迴饋關係。動物體內的防禦作用為近年考試重點，非專一性與專一性防禦如何區分，以及相關機制都需要了解，抗體與疫苗、相關的延伸如病毒構造等，常與時事息息相關，需特別注意。

四、遺傳、演化、生態與環保

各種遺傳主題都必須釐清差異、哈溫定律與族群遺傳須了解如何計算。分子生物學部分為近幾年常考重點，包括：DNA的結構、分子生物學的中心法則、原核基因操縱組等。實驗部分則須留意PCR技術之原理，也可能會與時事合併出題。演化的機制與演化的各種證據需要能夠區分。生態的名詞定義與觀念都必須弄清楚，注意能量傳遞與物質循環的概念。環保問題須留意與臺灣時事的關係，包括「廢棄物管理」、「生態保育」、「氣候變遷」、「永續飲食」等方面議題。

109指考生物考題，極可能會延續去年的優點，題目不刁鑽但有明顯的鑑別度。而這幾年考試的特色為題目中有大量圖形、實驗數據的判讀、略為複雜的文字敘述，面對這樣的試卷時，建議同學能先將題目全部瀏覽一次，有把握的題目先寫下答案；複雜的題目則需小心觀察題目內容的關鍵字，以及前後文之間的關係，記得魔鬼藏在細節裡，不要被大量文字影響，沉著分析就能得到高分。

【本文由《力宇教育》提供，未經同意禁止轉載。】

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