指考公布試場 7點量體溫進場

一○九學年度大學指定科目考試（指考）七月三日至五日舉行，大考中心昨天公布試場分配表，各分區於考試當天將提早半小時開放，於上午七時開始量體溫進場。

大考中心表示，今年指考共有四萬三七五三人報名，安排於廿九個考區、五十一個分區、一二九○個試場舉行，試場分配表已公布於大考中心網站（https://www.ceec.edu.tw/），並提供電話語音查詢（02-23643677）。

大考中心表示，各考場開始考試的前一天下午三時至五時，開放試場提供考生查看，每間試場均會於考前完成消毒，因此不開放進入試場內，考生可於試場外查看座位。

大考中心也說，今年指考不開放親友陪考，只提供集體報名單位、身心障礙及重大傷病，以及突發傷病考生可申請特定陪考人員。考生及陪考人員進入分區時，均須配合量體溫並配戴口罩，經量測發燒時不得進考場。

考試當日，考生進入分區，須出示大考中心發送的入場識別證及應試有效證件正本（身分證、有照片健保卡、駕照、護照或居留證等其中之一），並戴口罩、量測體溫；未帶入場識別證的考生，可至指定地點由試務人員確認身分後補發。

大考中心表示，因應量體溫措施，各分區考試當天將比以往提早卅分鐘開放，上午七時開始量體溫，試場分配表同時也註明各分區量溫檢測站的地點，請考生盡量提早出門，以避開入場時的人群聚集。