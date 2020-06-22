109指考英文科重點／注意時事單字！ 做歷屆試題、多練習圖表分析作文

熟練單字和文法句型，掌握各大題的做題技巧，作答速度為拿高分關鍵

109學年度大學指考英文考科將在7月4日（六）登場。在面對指考英文只有80分鐘的作答時間，考生的答題速度是決定可不可以拿高分的關鍵。在短短80分鐘內要完成一份指考題目(選擇＋翻譯和作文)，考生的單字量一定要夠，而在有時間的壓力下，有些大題題目得配合一些技巧(其實是很基礎的英文觀念)來爭取時間，像是對單字的詞性、文法和句子結構的了解。在這邊提醒一下考生準備指考的重點方向和一些技巧(其實是基本的英文觀念)。

ㄧ、詞彙：熟練2000～7000單字

準備指考的詞彙題，除了不斷複習學測範圍5500單字外，還要精熟到7000單字，這樣才能輕鬆在詞彙題不失分。另外在複習單字時也要同時熟悉單字的多重意義，不能像以往只記單字的一個意思和用法。

以106學年度指考來說，就有這樣的考題：

答案：(A) chronically。一般知道chronically這個單字的意思是『慢性地』，但句子文意中並不是『慢性地』的意思，要知道這個字有『習慣性地』的意思。

二、綜合測驗：考單字、片語(包括介系詞)、副詞轉折語、連接詞和文法(句構)

(1) 單字就是要熟練7000單字，片語部分要複習一到六冊版本課本的片語、整理模考和歷屆指考的片語並加熟練。

(2) 副詞轉折語很重要，要熟記每個類別的轉折語(因果、比較不同、時間…等)，以『然而、但是』為例，不要只是會however這個字，而是同時也要熟記同義字nevertheless、nonetheless、still、yet、though (though在句尾或是句中)，要透徹了解各類別轉折語如何連貫兩句話的語意關係。

(3) 連接詞部分要精熟帶領名詞子句、形容詞子句和副詞子句的各個連接詞，尤其是副詞子句的連接詞，不要只記常用的字，像是『雖然、儘管』的連接詞，除了although、though外，還要知道有while、despite the fact that～、in spite of the fact that～的這些字，『因為、由於』的連接詞，熟悉的because外，也要記住有as、since、for等字。

(4) 介系詞尤以副詞片語的各個介系詞為重要，『儘管、雖然』介系詞是despite和in spite of，『為了』介系詞是with an eye/ a view to和for the purpose of…等。

(5) 對於句子結構，考前要多複習分詞構句和分詞的用法。

以108學年度指考來說，就考形容詞子句的關係副詞where和副詞though然而。

12. 考帶領形容詞子句的關係副詞where

17. 考副詞 though 『然而，但是』

三、文意選填：判斷選項詞性、動詞時態、名詞單複數

建議考生在看文章時能同時判斷選項單字的詞性、動詞時態、名詞單複數，以及句子的結構，配合對單字意思的了解和前後文的連貫來作題，會讓寫文意選填時更加得心應手。

以108學年度指考題目來看：

25. 答案(J)，a few + “Ns”考慮複數名詞選項：(B) explorations 探索，(I) foundations 基礎，(J) 材料，後面單字metal金屬，stone石頭，glass玻璃，所以答案選 (J) 材料

26. 答案(C)，every + “N單”考慮單數名詞選項：(A) delight 欣喜，(C) turn轉角，(K) house 房子，前面有Around every corner在每個角落，所以選擇turn轉角。

30. 答案(B)，These + “Ns”考慮複數名詞選項：(B) explorations 探索，(I) foundations 基礎，(J) 材料，對那些有興趣的人來說，這些探索是不可或缺的，所以選explorations探索。

四、篇章結構：邊讀文章邊看選項，觀前顧後語意連貫

篇章結構是很好得分的一大題，建議做題時邊看文章邊讀選項句子，留意前後文章句子和選項句子間的關係，是否有因果關係、時序關係還是比較不同或是對比關係…等，還要注意選項句子裡出現的轉折語、人稱代名詞和指示代名詞(單複數)、所有格、不定冠詞和定冠詞、指示形容詞以及重複出現的字詞，這些都可以作為考生作答選擇的判斷利器。

以108學年度指考篇章結構考題說明：

32題答案：(B)，在(B)句子中

◎ “The”定冠詞，一定是『前面』句子中提過的一個名詞在這裡重複一次，所以才用定冠詞”The”，”The” book是指『前面』句子說的一本書De Revolutionibus。

◎ 轉折語”however”『然而、但是』，這個轉折語用在連貫一組因果關係非預期結果的句子上面，

『前面』句子是完成一本著名的作品，”however”一轉折就說這本書到Copernicus死前兩個月才出版，這裡也要看『後面』句子Copernicus在1543年去世，他絕不會知道他的書將會造成什麼樣的激盪。

33題答案：(D)，在(D)句子中

◎ “This”指示代名詞，指的是『前面』句子中提過的一個名詞然後在這裡重提一次，”This”指的是前面句子中的名詞子句“地球每天自轉一次，每年繞太陽運行一次”這個論點。

◎ “against”，而這個論點和中古世紀哲學宗教信仰相違背，才有『後面』句子那時人們認為地球是靜止的，固定在宇宙中心。

四、閱讀測驗：閱讀選項幫助導讀，快速整理段落大意

(1) 指考閱讀向來題材廣泛，有文化、語言、藝術、科技、生物、天文、環境等等多元的主題，考生們應該多練習主題式閱讀，同時針對主題文章做詞彙整理並熟練各詞彙以因應指考閱讀的多元性。

(2) 至於閱讀測驗的考題不外乎是考文章主旨和文章細節，可以先閱讀文章主旨考題的四個選項，閱讀這四個選項像是一個導讀的功能，不僅可以幫助考生閱讀(Skim)時能進入狀況，而且可以幫助考生在閱讀過程中迅速掌握各段落的主旨(Topic Sentence)和快速整理出段落大意(Summarize)，可以輕鬆答對文章主旨的考題。提升作答閱讀題目的速度和準確性。

(3) 閱讀題中文章細節相關考題有考事實和問細節、做推論(文章出處、筆者的態度…)等考題，看文章要記得掃描文中關鍵字(Scan)，像是專有名詞、年代時間、副詞子句(因果、時間、條件…關係)、轉折語等，再配合整理出的段落大意(Summarize)，可以很快找到題目在文章中的出處並可以迅速且細心地作答。

(4) 因應108課綱，在去年108學年度指考就出現了素養題，素養題已成為必然的趨勢，常搭配圖表、圖片(案)和詢問文章寫作的組織架構方式來出題，在各區的指考模考中也相繼出現素養題的閱讀，這是考生必須要非常注意並且練習的新題型。

五、翻譯題和作文：5000單中重要單字要拼寫得出來，並熟練句型

翻譯：近年指考翻譯多考時事翻譯，考生除了要注意至少這六個月的重要時事相關的英文單字(像是新冠肺炎或是種族議題相關的單字)，也要多複習5000單字，並且要求自己要拼寫得出重要單字，還有句型也要精熟，不要忘了句子就是由單字和句型構成的。

作文：作文題型除了以往的說明文、敘述文外，也要多練習圖表分析的作文題目。作文多要求兩段，針對各段要求寫作，切記不要離題，文章也要有組織結構，絕對不能雜亂無章。在寫作時，要記得要運用句型來表達自己的想法，還有在單字部份，用字要精準，不要刻意使用艱深單字但是卻用法不對。

最後提醒考生，要把歷屆指考題目拿出來做，已做過歷屆指考的部分，可以針對自己錯的題目加以複習以澄清觀念和加深印象。最後祝各位考生～考試順利～