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打場「必敗選戰」？挑戰東京都的日本絕種「街頭政治家」

109指考衝刺／掌握四大訣竅 不怕英文考題圖多字也多

整理包／109指考戰士倒數衝刺！ 各科考前重點整理一次看

聯合新聞網 / UDN文教
109大學指考將於7月3日(五)、7月4日(六)、5日(日)共三天舉行。本報資料照片
109大學指考將於7月3日(五)、7月4日(六)、5日(日)共三天舉行。本報資料照片

109大學指考將於7月3日(五)~5日(日)舉行，報名人數有4萬3753人，比起去年4萬9119人，少了5366名考生。大學招聯會分析，主因是少子化趨勢，以及甄試入學分發率提高。

為了因應防疫需求，今年指考考生應試須全程配戴口罩，口罩由教育部發放給所有考生，強調配戴口罩時鼻梁壓條要壓緊，若口罩上端從鼻梁滑落時，監試人員會提醒考生戴好，但若故意不戴口罩或直接將口罩拉下，將會通報考試委員會，最嚴重該科目將「零分」計算。進入試場亦有須量測體溫等相關考試規定。

109指考應試日期與考科時間

圖／大學入學考試中心
圖／大學入學考試中心

109大學指考Fighting!Countdown

7月17日將會寄發成績單，並可於網路查詢成績。

圖／大學入學考試中心
圖／大學入學考試中心

各科重點整理一覽：

指考不考寫作測驗。記者徐如宜／攝影
指考不考寫作測驗。記者徐如宜／攝影

107指考起國文科取消寫作測驗而改為全選擇題題型

指考不考寫作測驗後，選擇題的取材、文字敘述會更進階，且全卷閱讀量達1萬字，單題也可能出現約500字的長文，如何快速閱讀、精準答題，將是考生最大的挑戰之一。

命題可歸納出4大趨勢：整合力、情境化、跨領域、跨學科

考前衝刺著重要點：熟讀教材選文、複習容易失分的題型

可能入題的時事議題角度，例如影視作品「做工的人」可與柳宗元人物小品、劉基寓言的古今對照，呈現職業裡深刻的人生體悟與尋常敘事裡的人生智慧。今年新冠肺炎疫情，也與建安文學時空相仿，例如當時瘟疫導致建安七子凋零，還有不少社會救助與經濟振興策略都有解民倒懸的慈愛關懷。此外，美國總統川普稱台灣為「筆尖」，可能與說服類「諫逐客書」、「燭之武退秦師」、「勸和論」等課內素材結合。

甫過世的作家楊牧、鍾肇政、於梨華、楊逵次子楊建、屏東作家郭漢辰等，也可能出現向作家致敬的考題。

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看補教老師畫重點：

健康話題發燒 注意多元觀點

ㄧ、面對長文，耐心是得分關鍵

二、看懂上下文情境，比「背多分」更多分

三、作文懂得「開門見山，邏輯連貫」

四、考前十天做考古題

近六年的指考考古題可複習一遍，掌握指考方向與趨勢。詞彙方面，程度好的閱讀「高中英文參考詞彙」level5和6，程度較差的閱讀level3到level5。一天做兩到三篇的閱讀測驗，從中記誦單字。此外翻譯每天都要練習，一天可做個一組兩句。每兩天寫一篇作文，但不是寫完就算，而是找範例對照、藉此提升自己的能力；或是請老師協助批改。

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看補教老師畫重點：

注意時事單字！ 做歷屆試題、多練習圖表分析作文

近年考試趨勢開始出現波動，如去年108指考，即出現較為傳統的物質檢驗與鑑定的問題。

一、注意「常見物質的性質」、「混合物的分離與檢驗」

二、課綱實驗須精讀 必考實驗已經是化學科的常態

三、時事問題須注意 因COVID-19疫情衍生出許多化學相關概念

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(其他考科重點整理將陸續上線)

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109指考 指考

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