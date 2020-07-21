被指氣爆善款運用混淆 高市：內外部調查無不法

高雄市議會「七三一石化氣爆事件民間捐款專戶收支運用情形調查專案小組」，調查結論指市府混淆善款與賠償分際等；市府反駁議會調查未持平客觀，並聲明善款經政風及監察院等調查並無不法。

市議會今天的議程安排氣爆專案報告，但是受到出席數額不足流會收場，專案報告的結論及建議無法於大會提出報告。

根據專案小組提出的書面資料結論指出，市府混淆善款與賠償分際；捐款專戶作業要點條文及運用與公益勸募條例多有牴觸；代位求償與國賠不應二擇一；善款收支運用效益未如預期；市府善款運用有重大行政缺失等。

專案小組提出5點建議，包括用及未指定用途善款應由善款專戶統籌管理；建議修訂公益勸募條例；善款運用各項計畫及執行應公開調閱；未來應委託第三方組織成立善款管理委員會；求償歸款墊後，善款應用於災區。

市府發布新聞稿指出，石化氣爆災害捐款金額共新台幣45億6000多萬元，有關石化氣爆善款使用，歷經市府內部政風調查、外部審計、檢調、監察院等調查，並無不法；對於議會給予的建議，市府會參酌，議會調查結案5點結論未能持平客觀深感遺憾。

市府指出，「求償救助計畫」是藉由「民法上債權讓與」方式以取得災民的「訴訟實施權」，俾使災民早日脫離訴訟之累，回歸正常生活，核其屬性，確屬對災民所實施的訴訟救助，以善款救助災民脫離訟累並未違反捐款者的救助初衷，而無不妥。

另外各局處已執行多項扶助與重建等善款計畫提供災民應有照顧，災民權益並未受到排擠，無所謂「災民權益並未受100%善款救助」的情事。且「公益勸募條例」第8條是在規範民間勸募團體，並非規範政府機關的勸募，且補助災民訴訟費等費用，也難謂與善款用途不合。

又代位求償既在協助災民提起訴訟向肇事者請求損害賠償，因損害只有一個，故僅能填補一次，不可能重複填補，專案小組認為災民既能請求國賠，又能再請求損害賠償，顯屬誤解。

市府指出，石化氣爆善款運用是由「氣爆捐款專戶管理會」審議決議，管理會由災民代表及民間公正人士主導，委員有各領域專家以及災民代表等多數的外部委員組成，「氣爆捐款專戶管理會」具有專業性，更有外部超然獨立性等，絕無背信可能。

市府重申，氣爆善款的運用皆在對氣爆災民提供最完善的照顧，絕無不法也無不當。善款使用每個月定期更新於「社會局石化氣爆善款資訊網」，所有金流公開透明、可接受大眾詳細檢視。