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蔡英文籲在野黨齊修憲 在野黨掀釋憲浪潮

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導
針對民進黨17日在行使監委同意權有不在場投票、未經審查而表決等爭議，在野黨們都希望提出釋憲，但尚未形成共識。圖中為邱顯智（Photo from 時代力量）
針對民進黨17日在行使監委同意權有不在場投票、未經審查而表決等爭議，在野黨們都希望提出釋憲，但尚未形成共識。圖中為邱顯智（Photo from 時代力量）

蔡英文希望在野黨一起加入廢考監的修憲行列，但在野黨針對17日人事同意案都充滿疑慮、希望先行釋憲！綠營17日通過監察院人事權後，時代力量主張依據立法院職權行使法第29、30條與大法官審理案件法（下稱大審法），認為投票程序有重大瑕疵，要推出釋憲案。民眾黨也將依大審法提出釋憲，國民黨團則在臨時會表示，已經向北檢告發，也認為有釋憲的必要，但未說明是否會自行提案。

總統蔡英文19日在民進黨代表大會時曾呼籲，希望在野黨可以一起加入18歲公民權、廢考監的改革，並說執政黨應該帶領民意，持續改革的步伐。不過20日立院召開臨時會時，時力立委邱顯智認為監院表決程序有瑕疵，希望提案釋憲，遭到民進黨團幹事長鄭運鵬批評，邱顯智要釋憲的主張是「在幫國民黨團佔領主席台，破壞詢答議程的行為正當化，找解套」。

時力望解決憲政爭議

邱顯智隨後在臉書發文反駁，立法院職權行使法29、30條的規定，「由立法院咨請總統通知被提名人列席說明與答詢」，這是憲法授權，也是法律上的最低要求，不是立法院說不要就不要的東西。

「如果連『說明與答詢』都做不到，要怎麼說這是符合正當法律程序的審查過程？」邱顯智指出，在法律上藉由釋憲的方式釐清憲政爭議，是法治國家最根本的處理方式。此外，國會人事同意權的行使，不只是政治實力強弱的對決，更根本的是立法院如何妥當行使憲法職權的問題。這不該懸而未決，同樣的狀況更不該一再發生。

藍白也考慮釋憲

而針對邱顯智曾質疑民眾黨立委沒參與監院人事表決，將影響後續聲請釋憲資格一事，民眾黨團回應，依據司法院大法官審理案件法第5條第1項第3款的規定，立委 「就其行使職權，適用憲法發生疑義」得申請釋憲。

民眾黨團主張，監委同意權行使前，未依立法院職權行使法29、30條規定，進行被提名人的說明、詢答等程序，在沒有開始審查，立法院全院委員會卻就民進黨提出「停止審查」進行表決，不僅沒有清點人數，也出現代按表決器等問題，導致立委無法行使「向被提名人詢問」之職權。

國民黨團立院總召林為洲在臨時會上表示，國民黨已經向台北地檢署，針對陳瑩不在場投票的行為進行告發，藍委蔣萬安也說，整個程序不符合立院職權行使法29、30條規定，而且大法官釋字520也說過，如果表決過程中有重大瑕疵是可以申請釋憲的，他認為有釋憲的必要，但國民黨並未鬆口要自己提案還是與小黨連署。

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釋憲 立法院 邱顯智

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