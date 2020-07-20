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監委審查爭議 立院要成立調查小組

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導

針對17日監委投票，出現有立委不在場卻可以投票的爭議，立院決定成立調查小組進行調查！立院20日進行朝野協商，各黨聚焦在17日的投票爭議上，民進黨團總召柯建銘不滿國民黨霸佔議場，又怪民進黨違憲，國民黨總召林為洲則質疑綠營不在場立委陳瑩居然可以投票，時力認為此事需要釋憲，但最後立法院長游錫堃決議成立跨黨派調查小組進行釐清。

監委投票爭議

原定20日臨時會要討論國民法官法與華航、護照正名案，但在野黨緊咬17日監委的投票爭議不放，國民黨立委蔣萬安表示，依據立院職權行使法第29、30條，監委必須完答詢才可進行投票，另外釋字520號也說，如果國家重大政策有嚴重程序瑕疵可以釋憲，因此他們認為此案有釋憲的必要。

不過民進黨團幹事長鄭運鵬反駁，國民黨破壞議場、將電線剪斷，讓實質審查無法運行，而且現任監委7月31日任期到期，如果無法及時提出人選，反而才是違憲、沒有積極行使憲法義務。他也質疑國民黨搶完選票後要說要投票，才是破壞民主。

民進黨迴避實質審查

「班會有壞學生破壞桌椅，難道就不能開班會？」民眾黨立委高虹安表示，民眾黨並沒有支持國民黨破壞議場的行為，但民進黨明明能在1個小時內將國民黨立委清場，為何放縱藍營立委破壞，只是想要迴避實質審查！而且除了口頭以外，時代力量對監委提出問卷都遭已讀不回，無論書面、口頭皆無審查，程序有重大瑕疵。

時力立委邱顯智則再度引用釋字632號說明，大法官當初做出解釋時，是認為時間不是最重要的點，重點是被提名人的實質審查，但遭到柯建銘、鄭運鵬反駁這樣就變成消極沒有行使同意權，藍、綠、黃、白在協商現場吵成一片、不可開交。身為主席的立院院長游錫堃隨後宣布成立調查小組。

不過對於是成立調查小組還是調閱委員會（要下個會期間），各黨因為程序的不同再次陷入爭議，最後游錫堃決議，由各黨團派出代表在之後進行協商，但僅針對陳瑩的投票爭議進行調查。

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