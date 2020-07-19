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議事衝突…綠喊告 藍回嗆執政傲慢

聯合報 / 記者鄭媁蔡晉宇／台北報導
立法院前天進行監察院人事同意權投票，面對藍營在台下丟水球阻擋開票，綠營拿出珍珠板護航。圖／聯合報系資料照片
立法院前天進行監察院人事同意權投票，面對藍營在台下丟水球阻擋開票，綠營拿出珍珠板護航。圖／聯合報系資料照片

立法院為行使監察院人事案投票爆發藍綠立委肢體衝突。民進黨團幹事長鄭運鵬表示，針對國民黨團破壞國會殿堂行為，正式要求立法院和保警提告；國民黨團則反擊，民進黨過去野蠻、違法亂紀行徑早已罄竹難書，是破壞國會議事秩序的祖師爺。

鄭運鵬表示，國民黨在臨時會刻意製造暴力衝突，除了動用助理充人數擋監察院長被提名人陳菊，連藍委都闖進民進黨團辦公室破壞，一切都有蒐證紀錄，正式要求立法院和保警提告。

鄭運鵬指控，國民黨團打人喊救人，攜帶擴音器進議場破壞院長議事宣告，早已違反過去慣例；且三位藍委帶著媒體記者，藉故闖進民進黨團恐嚇破壞，行為離譜，還敢去報案，令人瞠目結舌，也已經超越民進黨團可以忍受的底線。

國民黨團表示，為發出人民聲音，黨團自備麥克風與音箱，綠營立委竟公然搶奪音箱，被當場拍照活逮將贓物放置民進黨團辦公室，事後林楚茵偷偷從辦公室將音箱拿出歸還黨團，全程已被錄影存證，根本是「作賊喊捉賊」。

國民黨團表示，民進黨過去野蠻、違法亂紀行徑早已罊竹難書，是破壞國會議事秩序的祖師爺，執政後更是眼睛長到頭頂上，目中無人，利用網軍攻擊異己，這個執政黨是何其傲慢、目無法紀，黨團已提告以正視聽。

遭綠委質疑闖入黨團辦公室的藍委李德維說，無論如何，民進黨上下永遠抹滅不了上周公然在立院，憑藉院長游錫堃及秘書長林志嘉掩護，在議場公然作票事實。

藍委陳玉珍也諷刺，民進黨要的民主，就是他們要什麼結果，就是什麼結果，過程並不重要，「反正相信政府相信黨，所有的票都已經作好了。」

民進黨 國民黨 立法院 鄭運鵬 監察院 陳菊 陳玉珍

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