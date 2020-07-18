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影／告了！音箱被林楚茵、邱議瑩搬走 藍告竊盜

聯合報 / 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨團昨天在立院議場自備麥克風音箱，遭民進黨立委林楚茵(左)、邱議瑩趁亂搬離，國民黨團為此提告。本報資料照片
國民黨團昨天在立院議場自備麥克風音箱，遭民進黨立委林楚茵(左)、邱議瑩趁亂搬離，國民黨團為此提告。本報資料照片

影片由國民黨團提供

立法院昨天爆發藍綠立委肢體衝突。民進黨團幹事長鄭運鵬表示，針對國民黨團破壞國會殿堂行為，正式要求立法院和保警提告。國民黨團則反擊，民進黨過去野蠻、違法亂紀行徑早已罊竹難書，是破壞國會議事秩序的祖師爺。

國民黨團昨天在議場自備麥克風音箱，表達抗議訴求。民進黨立委林楚茵、邱議瑩趁亂將音箱搬離議場，引發國民黨立委不滿，前往民進黨團辦公室要求返還，與綠營助理爆發口角，國民黨團也為此提告，以正視聽。

國民黨團表示，為發出人民的聲音，黨團自備麥克風與音箱，民進黨立委竟公然搶奪音箱，被當場拍照活逮將贓物放置民進黨團辦公室。民進黨團助理協助藏匿贓物，還敢在臉書貼文，不實指控藍委侵門踏戶。事後林楚茵偷偷從辦公室將音箱拿出歸還國民黨團，全程已被錄影存證，根本是「作賊喊捉賊」。

國民黨團指控，民進黨立委在立法院偷竊國民黨物品已非首例。2017年7月19日立法院審查前瞻計畫第1期特別預算案，綠委鍾佳濱曾偷搬國民黨團一箱汽笛瓦斯，遭會議室監視器拍下，面對藍委質問仍硬拗不予承認。

國民黨團表示，民進黨過去野蠻、違法亂紀行徑早已罊竹難書，是破壞國會議事秩序的祖師爺，執政後更是眼睛長到頭頂上，目中無人，利用1450攻擊異己，這個執政黨團是何其傲慢、目無法紀。

對於鄭運鵬指控伸入無黨籍立委林昶佐口袋搶選票，涉及強盜行為。藍委陳玉珍表示，民進黨要的民主，就是他們要什麼結果就是什麼結果，過程並不重要。「立法院113 席，就是會弄到57席，剛好過半數，至於民進黨立委有沒有出現都沒關係，反正相信政府相信黨，所有的票都已經作好了。」

民進黨 國民黨 立法院

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