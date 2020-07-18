快訊

抬頭就有絕美「幻日環」 氣象局：全台今天都有機會看到

聽新聞
test
0:00 / 0:00

願親自出庭作證 鄭運鵬：要求立院、保警對國民黨提告

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨團幹事長鄭運鵬。圖／本報系資料照
民進黨團幹事長鄭運鵬。圖／本報系資料照

立法院昨爆發藍綠立委肢體衝突。民進黨團幹事長在臉書表示，國民黨在臨時會刻意製造暴力衝突以來，除了烙助理前線壯膽，充人數檔監察院長被提名人陳菊，連藍委都跑來闖進民進黨團辦公室、攻擊民進黨團助理、破壞民進黨團辦公室，一切都有蒐證紀錄，正式要求立法院和保警提告。

鄭運鵬列舉有憑有據的犯罪犯規行為，包括破壞議場釘鋼釘意圖傷人；攜帶鐵鎚及大支鋼釘腳架進議場，意圖不明；助理衝撞立委，推擠保警；三位新科立委闖進民進黨團辦公室，攻擊民進黨團助理、破壞民進黨團財物；更有藍委伸入無黨籍立委林昶佐口袋搶選票，涉及強盜行為。

鄭運鵬指出，國民黨團打人喊救人，昨天的議場衝突再度攜帶擴音器進場要破壞院長議事宣告，早已違法違反過去不攜帶擴音器進議場的慣例。且三位藍委帶著媒體記者，藉故闖進民進黨團恐嚇破壞，現場除了造成黨團助理的恐懼，也有駐點記者被驚嚇到。鄭說，國民黨團行為離譜，還敢去報案，令人瞠目結舌，也已經超越民進黨團可以忍受的底線。

鄭運鵬表示，正式要求立法院和保警，該提起公訴的，一件都不能少，自己能親自出庭作證，因為公家機關被國民黨團糟蹋至此，不需要再鄉愿息事寧人。

民進黨 國民黨 鄭運鵬 監察院 林昶佐

延伸閱讀

國會動用警察權？鄭運鵬：保警是協助保護所有立委

影／民進黨團：今天之後就不是陳菊詢答時間 周五照投票

綠委：陳菊準備了好幾天 不樂見無法詢答這個情況

考試院人事同意權案10日投票 綠委排班守議場

相關新聞

擋陳菊案原本不只水球 藍營一度要墨攻票匭

監察院人事同意權投票昨天在立法院闖關，國民黨祭出水球砸滿天，阻礙議事進行，民進黨立委則以珍珠板、雨衣備戰。事實上，國民黨...

願親自出庭作證 鄭運鵬：要求立院、保警對國民黨提告

立法院昨爆發藍綠立委肢體衝突。民進黨團幹事長在臉書表示，國民黨在臨時會刻意製造暴力衝突以來，除了烙助理前線壯膽，充人數檔...

影／綠提朝野合作廢考監 侯友宜：快用行動實踐廢掉！

立法院臨時會昨進行監察院人事同意權投票，包含監察院長被提名人陳菊，共27個監委名單全數過關，但開票完半小時後，民進黨團提...

民進黨占多數還作弊 費鴻泰批游錫堃失格

立法院昨行使監委同意權，國民黨立委費鴻泰在臉書指出，院長游錫堃放縱民進黨佔多數還作弊，批游鍚錫堃失格。

遺憾陳菊失去答詢機會？孫大千批蔡英文：得了便宜賣乖

國民黨杯監委被提名人，蔡英文總統昨天透過臉書，感謝立委在議事處理期間的辛勞。同時，她還特地提及即將接任監察院長的陳菊，她...

【總編開箱】陳菊過關3大瑕疵 民進黨吃相太難看

爭議聲中，陳菊與26名監委被提名人過關，也宣告朝野衝突將進入一個新的階段。對於蔡總統提名人選是否適當，每個人心中自有一把尺，不需贅敘；但對於同意程序是否正當，答案只有一個，民進黨必須向歷史負責。

林昶佐被陳玉珍手伸褲袋喊什麼 陳柏惟gopro全都錄

立法院昨天進行監委人事同意權投票時發生衝突，無黨籍立委林昶佐在領票時，被藍委陳玉珍上前攔截，並伸手進林的褲袋欲拿走選票，...

開票完半小時 綠喊「朝野合作廢考監」

第六屆監委名單昨中午才過關，民進黨立院黨團下午隨即提議，朝野應理性合作廢考監，讓這次考監是末代考監；國民黨團則重申，對廢...

蔡總統期待監院「實現公平正義」

立法院昨天通過第六屆監察委員人事同意權案，總統府發言人丁允恭表示，蔡英文總統對此表達感謝，也特別謝謝立委在議事處理期間的...

立院內外再戰 江啟臣：民主已死

立法院昨進行監委人事權投票，朝野再度上演全武行，藍營支持者也在院外集結聲援，多位民代登上宣傳戰車高喊「拒絕酬庸、退回提名...

觀察站／陳菊掌監院 整飭官箴能中立？

在未經審查程序爭議中通過的下任監察院長陳菊，即將如期上任，對照連日國會議場的抗爭，與審查過程中立法院外層層拒馬與警力，未...

藍綠打水仗…陳菊人事 激戰過關 在野喊釋憲

立法院會昨天行使監察院人事同意權投票，監察院長被提名人陳菊與其餘廿六名監委被提名人在混亂中過關。國民黨質疑程序不正義，意...

熱門新聞

影／日本網紅偷吃超市生魚片 被捕後確診新冠肺炎傳染多人

影／扯髮奉勸離遠點！葉毓蘭：出手不能對不起教過警察

林昶佐被陳玉珍手伸褲袋喊什麼 陳柏惟gopro全都錄

柬埔寨通報新增5境外移入病例 其中3人途經台灣

外交部認太平島是礁？馬英九：自我閹割置戍守人何地？

墜機新畫面！3段監視器證明直升機失控俯衝爆炸起火

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。