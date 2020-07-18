願親自出庭作證 鄭運鵬：要求立院、保警對國民黨提告

立法院昨爆發藍綠立委肢體衝突。民進黨團幹事長在臉書表示，國民黨在臨時會刻意製造暴力衝突以來，除了烙助理前線壯膽，充人數檔監察院長被提名人陳菊，連藍委都跑來闖進民進黨團辦公室、攻擊民進黨團助理、破壞民進黨團辦公室，一切都有蒐證紀錄，正式要求立法院和保警提告。

鄭運鵬列舉有憑有據的犯罪犯規行為，包括破壞議場釘鋼釘意圖傷人；攜帶鐵鎚及大支鋼釘腳架進議場，意圖不明；助理衝撞立委，推擠保警；三位新科立委闖進民進黨團辦公室，攻擊民進黨團助理、破壞民進黨團財物；更有藍委伸入無黨籍立委林昶佐口袋搶選票，涉及強盜行為。

鄭運鵬指出，國民黨團打人喊救人，昨天的議場衝突再度攜帶擴音器進場要破壞院長議事宣告，早已違法違反過去不攜帶擴音器進議場的慣例。且三位藍委帶著媒體記者，藉故闖進民進黨團恐嚇破壞，現場除了造成黨團助理的恐懼，也有駐點記者被驚嚇到。鄭說，國民黨團行為離譜，還敢去報案，令人瞠目結舌，也已經超越民進黨團可以忍受的底線。

鄭運鵬表示，正式要求立法院和保警，該提起公訴的，一件都不能少，自己能親自出庭作證，因為公家機關被國民黨團糟蹋至此，不需要再鄉愿息事寧人。