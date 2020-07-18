民進黨占多數還作弊 費鴻泰批游錫堃失格

立法院昨行使監委同意權，國民黨立委費鴻泰在臉書指出，院長游錫堃放縱民進黨佔多數還作弊，批游鍚錫堃失格。

費鴻泰說，他因受傷暫時無法和黨團同仁在議場拼搏，但仍心繫議案進行，面對這種不公不義的監察院長與監察委員的選舉，他們反對到底。

費鴻泰說，游錫堃不懂議事規則，不會主持議事就應該下台。他質疑，這些委員的投票磁卡究竟發給誰了？陳瑩委員當時在錄影根本沒出席，卻投的出同意票、剛好湊滿57票過半，實在很奇怪？

費鴻泰說，今天同意權的行使，更是第一次按政黨領票、在小房間圈票、亮票讓柯建銘檢查、阻撓不讓國民黨領投票，游院長竟然可以視而不見。當然，陳菊也就在民進黨這種藐視民主的爛招下，當上新任監察院長。

費鴻泰認為，立場人人有，國民黨有、民進黨有；但是，身為國會議長的游錫堃就不可以有。游院長助攻民進黨贏了本日選舉，根本展現民進黨踐踏了民主，更是羞辱了全民。