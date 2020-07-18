林昶佐被陳玉珍手伸褲袋喊什麼 陳柏惟gopro全都錄

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
藍委陳玉珍走向台灣基進立委陳柏惟鏡頭，想澄清衝突時狀況。圖／取自陳柏惟臉書
藍委陳玉珍走向台灣基進立委陳柏惟鏡頭，想澄清衝突時狀況。圖／取自陳柏惟臉書

立法院昨天進行監委人事同意權投票時發生衝突，無黨籍立委林昶佐在領票時，被藍委陳玉珍上前攔截，並伸手進林的褲袋欲拿走選票，雙方發生推擠。台灣基進立委陳柏惟當時人也在現場，由於他胸前掛了一台gopro攝影機，在昨晚公開所錄到的部分畫面後，根據畫面顯示，林昶佐當時不斷重複地喊了十幾次「妳憑什麼搶我的票」。

這波衝突過後，陳玉珍眼見陳柏惟有配戴gopro，因此走到陳面前，對著攝影機想有所澄清；但陳柏惟隨即退開，不讓鏡頭拍到陳玉珍，並大喊「我沒有要錄妳，不要浪費我記憶卡，髒東西」。

陳柏惟畫面也拍攝到更早之前，藍委魯明哲與綠委吳秉叡互毆片段，最後在藍委蔣萬安等人勸架下雙方才停手，但仍持續互相叫囂。陳說，這是打真的。

陳柏惟 陳玉珍 攝影

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