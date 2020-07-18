聽新聞
test
0:00 / 0:00

藍綠打水仗…陳菊人事 激戰過關 在野喊釋憲

聯合報 / 記者賴于榛周志豪蔡晉宇陳洛薇鄭媁／台北報導
立法院會昨行使監察院人事同意權投票，藍委砸水球干擾，民進黨團以珍珠板擋水球，挾人數優勢通過監委人事。記者林伯東／攝影
立法院會昨行使監察院人事同意權投票，藍委砸水球干擾，民進黨團以珍珠板擋水球，挾人數優勢通過監委人事。記者林伯東／攝影

立法院會昨天行使監察院人事同意權投票，監察院長被提名人陳菊與其餘廿六名監委被提名人在混亂中過關。國民黨質疑程序不正義，意圖阻擋投票作業，朝野數度爆發肢體衝突，開票時水球滿天飛，綠委穿輕便雨衣議場投票；場外也有上千人抗議陳菊等人事案，群眾多次衝撞立院側門。

最後陳菊獲得六十五票同意票、三票反對、二票無效。民進黨團推估，除了六十二位黨籍立委，還有基進黨立委陳柏惟、無黨籍立委趙正宇、林昶佐投下同意票；民眾黨早早宣布「不進場、不領票、不投票」，時代力量則投下反對票。

蔡總統感謝 陳菊：我將全力以赴

總統府發言人丁允恭表示，蔡英文總統表達感謝。八月一日將上任監察院長的陳菊表示，感謝立法院完成同意權行使，「面對我的責任，我將全力以赴」。

就在立委行使同意權開票完半小時後，民進黨團隨即舉行「衝突結束，朝野合作廢考監」記者會，民進黨立院黨團總召柯建銘說，人事案合法合憲，衝突已經結束，期盼朝野一同合作，齊心修憲廢除考試院、監察院。蔡總統昨晚也表示，對於朝野政黨提出的監察院、考試院相關修憲意見，待立法院成立修憲委員會後持續來討論。

昨天投票時間截止後，立法院長游錫堃（後排中）旋即在混亂中宣布開票。記者杜建重／攝影
昨天投票時間截止後，立法院長游錫堃（後排中）旋即在混亂中宣布開票。記者杜建重／攝影

藍打陳瑩游錫堃：確保議事完成

國民黨團昨天一早強打「陳瑩案」，質疑民進黨立委陳瑩前天在電視台錄影卻被冒名投票，監察院人事審查會程序無效，要求先釐清再談投票；國民黨主席江啟臣質疑，立法院長游錫堃不敢處理作票就是包庇。

游錫堃說，根據大法官釋字六三二號解釋，立法院有義務進行監委人事審查，身為國會議長，最重要任務是確保議事順利完成；無奈國民黨杯葛，其他小黨若因此喪失質詢權利，責任歸咎也應由國民黨負責。

國民黨立委隨後破壞票匭、投票處，一度拒絕投票；民進黨立委全力備戰，除了游錫堃宣布分區投票，也在議場內另設圈票處，並由多名民進黨立委護住一個票匭。

國民黨立委葉毓蘭（左）雙手拉扯民進黨立委邱議瑩（右）的頭髮。記者林伯東／攝影
國民黨立委葉毓蘭（左）雙手拉扯民進黨立委邱議瑩（右）的頭髮。記者林伯東／攝影

綠委吳秉叡（黑夾克）左手一記直拳擊中魯明哲（淺藍襯衫）左臉頰。記者林伯東／攝影
綠委吳秉叡（黑夾克）左手一記直拳擊中魯明哲（淺藍襯衫）左臉頰。記者林伯東／攝影

專家批違法「審查沒開始，哪來停止？」

國民黨團在投票截止前廿分鐘欲透過領票、投票干擾議事進行但未果，最後在開票時啟動水球大戰，丟完後退場拒絕投票。國民黨團總召林為洲說，從前天審查完竣未經完整表決，昨天同意權票時分區投票也有瑕疵，國民黨團不承認最後開票的任何結果。民眾黨、時力黨團也表示將提釋憲。

熟知立院議事人士表示，立法院行使同意權，必須在審查後才能投票，游錫堃宣布停止審查逕付投票，「審查既然沒有開始，哪裡有停止？」這次監察院人事的處理，自始就是違反程序及法律。

民進黨發言人顏若芳說，被提名人除提供書面審查，也安排口頭審查，相關程序已完備。

國民黨 民進黨 陳菊 立法院 江啟臣 監察院 游錫堃 陳瑩 柯建銘 陳柏惟

延伸閱讀

陳菊任人權委員會主委 謝龍介批製造世界級笑話

陳菊人事案剛過綠再喊要廢考監 藍：學李登輝推凍省？

【重磅快評】陳菊終於得到國家暴力打造的人權勳章

【即時短評】圍城、作票、宵禁 民進黨為陳菊毀價值

相關新聞

藍綠打水仗…陳菊人事 激戰過關 在野喊釋憲

立法院會昨天行使監察院人事同意權投票，監察院長被提名人陳菊與其餘廿六名監委被提名人在混亂中過關。國民黨質疑程序不正義，意...

林昶佐被陳玉珍手伸褲袋喊什麼 陳柏惟gopro全都錄

立法院昨天進行監委人事同意權投票時發生衝突，無黨籍立委林昶佐在領票時，被藍委陳玉珍上前攔截，並伸手進林的褲袋欲拿走選票，...

陳菊任人權委員會主委 謝龍介批製造世界級笑話

立法院今天投票通過監察院長人事案，由總統府前祕書長陳菊出任監察院長兼國家人權委員會主委，國民黨副祕書長謝龍介今午陪同高雄...

蔡總統遺憾國民黨杯葛 使監委被提名人失去答詢機會

立法院通過第六屆監察院人事同意權案，蔡英文總統稍早透過臉書，感謝立委在議事處理期間的辛勞。同時，她還特地提及即將接任監察...

澄清沒做票 陳瑩：今天新聞聲量大過陳菊 哭笑不得

立法院昨天進行民進黨團提案「停止監委人事案說明及詢答」表決，遭國民黨團質疑，表決當時綠委陳瑩人在電視台錄影，結果卻顯示有...

監院人事強闖關 熟知立院人士：審查「沒開始就結束」完全違法

民進黨強力護航下，監察院長陳菊和其他監委的人事同意權案在藍委抗議聲中順利闖關。熟知立法院人士表示，立法院行使同意權，必須在審查後才能投票，院長游錫堃昨天宣布停止審查逕付投票，完全違法，「審查既然沒有開始，哪裡有停止」，這次監察院人事的處理，自始就是違反程序及法律。

陳菊：「面對我的責任 我將會全力以赴」

將在八月一日上任監察院長的陳菊，稍早在臉書表示，感謝立法院剛剛完成同意權行使，通過總統提名的監察委員名單。「面對我的責任...

護菊大戰63+2同意票 民進黨沒人跑票穩穩拿下

立法院臨時會今進行監察院人事同意權投票，包含監察院長被提名人陳菊，共27個監委名單全數過關，依法陳菊與監委被提名人只要拿...

立院陳抗警察曬半天 一下崗「天然袖套」惹人疼

立法院今天表決監察院人事案，場外聚集抗議群眾，一度與警方發生衝突；雖集會活動在中午落幕，但正值夏季、天氣炎熱，不但有警員...

國民黨團要告陳瑩案 柯建銘：提告的結果會是誣告

立法院國民黨團今一早就緊咬昨天監察院人事案的審查會結束程序無效，因為綠委陳瑩明明在參加政論節目，卻被冒名投票，下午也前往...

監委郭文東 末代特偵發言人辦過第一代名嘴丁中江

新科監察委員、最高檢察署前檢察官郭文東，是現役檢察官中少數從業40年的人物，郭曾是末代特偵組發言人，不過，少人知道他年輕...

影／扯髮奉勸離遠點！葉毓蘭：出手不能對不起教過警察

立法院今（17日）上午進行監察院人事案投票，國民黨團持續抗爭干擾表決，造成肢體衝突，過程中，國民黨立委葉毓蘭一度一把抓住...

熱門新聞

飛官高嘉隆殉職 二阿姨痛心：原要一起慶祝外孫女生日

藍營水球不敵綠營護航 陳菊獲立院同意任監察院長

影／扯髮奉勸離遠點！葉毓蘭：出手不能對不起教過警察

力擋陳菊案 國民黨：陳瑩不在場也能投票 人事案重審

影／立院再衝突！藍營直接推倒圈票處 游錫堃宣布分區領票

影／墜機畫面曝光！直升機閃過民宅 機頭朝下墜毀爆炸

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。