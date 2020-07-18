藍綠打水仗…陳菊人事 激戰過關 在野喊釋憲

立法院會昨天行使監察院人事同意權投票，監察院長被提名人陳菊與其餘廿六名監委被提名人在混亂中過關。國民黨質疑程序不正義，意圖阻擋投票作業，朝野數度爆發肢體衝突，開票時水球滿天飛，綠委穿輕便雨衣議場投票；場外也有上千人抗議陳菊等人事案，群眾多次衝撞立院側門。

最後陳菊獲得六十五票同意票、三票反對、二票無效。民進黨團推估，除了六十二位黨籍立委，還有基進黨立委陳柏惟、無黨籍立委趙正宇、林昶佐投下同意票；民眾黨早早宣布「不進場、不領票、不投票」，時代力量則投下反對票。

蔡總統感謝 陳菊：我將全力以赴

總統府發言人丁允恭表示，蔡英文總統表達感謝。八月一日將上任監察院長的陳菊表示，感謝立法院完成同意權行使，「面對我的責任，我將全力以赴」。

就在立委行使同意權開票完半小時後，民進黨團隨即舉行「衝突結束，朝野合作廢考監」記者會，民進黨立院黨團總召柯建銘說，人事案合法合憲，衝突已經結束，期盼朝野一同合作，齊心修憲廢除考試院、監察院。蔡總統昨晚也表示，對於朝野政黨提出的監察院、考試院相關修憲意見，待立法院成立修憲委員會後持續來討論。

昨天投票時間截止後，立法院長游錫堃（後排中）旋即在混亂中宣布開票。記者杜建重／攝影

藍打陳瑩案 游錫堃：確保議事完成

國民黨團昨天一早強打「陳瑩案」，質疑民進黨立委陳瑩前天在電視台錄影卻被冒名投票，監察院人事審查會程序無效，要求先釐清再談投票；國民黨主席江啟臣質疑，立法院長游錫堃不敢處理作票就是包庇。

游錫堃說，根據大法官釋字六三二號解釋，立法院有義務進行監委人事審查，身為國會議長，最重要任務是確保議事順利完成；無奈國民黨杯葛，其他小黨若因此喪失質詢權利，責任歸咎也應由國民黨負責。

國民黨立委隨後破壞票匭、投票處，一度拒絕投票；民進黨立委全力備戰，除了游錫堃宣布分區投票，也在議場內另設圈票處，並由多名民進黨立委護住一個票匭。

國民黨立委葉毓蘭（左）雙手拉扯民進黨立委邱議瑩（右）的頭髮。記者林伯東／攝影

綠委吳秉叡（黑夾克）左手一記直拳擊中魯明哲（淺藍襯衫）左臉頰。記者林伯東／攝影

專家批違法「審查沒開始，哪來停止？」

國民黨團在投票截止前廿分鐘欲透過領票、投票干擾議事進行但未果，最後在開票時啟動水球大戰，丟完後退場拒絕投票。國民黨團總召林為洲說，從前天審查完竣未經完整表決，昨天同意權票時分區投票也有瑕疵，國民黨團不承認最後開票的任何結果。民眾黨、時力黨團也表示將提釋憲。

熟知立院議事人士表示，立法院行使同意權，必須在審查後才能投票，游錫堃宣布停止審查逕付投票，「審查既然沒有開始，哪裡有停止？」這次監察院人事的處理，自始就是違反程序及法律。

民進黨發言人顏若芳說，被提名人除提供書面審查，也安排口頭審查，相關程序已完備。