開票完半小時 綠喊「朝野合作廢考監」

第六屆監委名單昨中午才過關，民進黨立院黨團下午隨即提議，朝野應理性合作廢考監，讓這次考監是末代考監；國民黨團則重申，對廢考監修憲立場始終如一，就是盡速成立修憲委員會討論。

立法院臨時會昨進行監察院人事同意權投票，包含監察院長被提名人陳菊，共廿七個監委名單全數過關，但開票完半小時後，民進黨團隨即舉行「衝突結束，朝野合作廢考監」記者會。

民進黨團總召柯建銘說，民進黨過去無論如何再強悍，對於同意權行使都有一定論述，因所有議場議事運作都要有正當性，盼同意權行使之亂到此為止。

柯建銘說，國民黨破壞質詢台、喊要撤回監委名單，全國都知道國民黨不執行人事同意權，不要再窩在自己的論述裡面，未來大家應理性面對所有一切，朝野合作廢考監，讓這次考監是末代考監；雖國民黨對廢考監內部有矛盾，但這是國民黨主席江啟臣的責任，讓國民黨重新站起來，與執政黨共同建立一個新的國會，讓人民看得起立法院。

國民黨團人士指出，國民黨內對於廢考監兩院與否，確實有不同聲音，中央黨部未來會成立修憲委員會做最後討論，但現階段對廢考監修憲案，黨中央尊重黨團自主，黨團尊重個別委員提案，廢、凍考監或改為任務型考監都是將來可能的方向。

但這名人士也揶揄，民進黨在考、監兩院人事案剛過，都還未就職就急著喊廢考監，是要送準監察院長陳菊、準考試院長黃榮村一份上任大禮？這與當年前總統李登輝提名前省長宋楚瑜後立即推凍省有什麼差別，讓陳菊情何以堪？