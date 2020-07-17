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澄清沒做票 陳瑩：今天新聞聲量大過陳菊 哭笑不得

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨立委陳瑩（中）。圖／本報系資料照
民進黨立委陳瑩（中）。圖／本報系資料照

立法院昨天進行民進黨團提案「停止監委人事案說明及詢答」表決，遭國民黨團質疑，表決當時綠委陳瑩人在電視台錄影，結果卻顯示有投票，因此主張投票無效。陳瑩稍早發出聲明表示，此結果是藍委製造混亂產生的誤投結果，自己被國民黨凌遲一天下來，讓自己今天的新聞聲量，竟然大過準監察院長陳菊，哭笑不得。

陳瑩說明，昨天黨團同意讓自己上節目去聲援綠委范雲，還原藍委陳雪生性騷擾及審查前瞻預算時對自己肘擊胸部動粗的情形。陳瑩指出，大約在下午3點半左右抵達電視台，講完性性騷擾事件之後，即提早結束錄影回到議場。

至於為何會插錯卡片。陳瑩表示，當時議場內相當混亂，因為國民黨立委試圖偷拿民進黨立委的表決卡，企圖阻撓投票，在被發現制止後，卻把卡片撤在地上，大家在混亂中要在時間內投票，自己和張宏陸委員的座位就在前後，所以發生插錯卡片的情形。

陳瑩表示，國民黨今天下午前往地檢署按鈴申告，對媒體傳遞訊息是「告陳瑩」；但刑事告發狀上面寫的被告是「姓名年籍不詳」，訴狀內容更出現看似為自己捍衛投票權利的字眼，國民黨坐實了就是只想用媒體修理人而已。陳說，造成投票混亂的始作俑者就是國民黨，做票是國民黨的專長，「我沒那個能耐，也承擔不起」。

陳瑩 國民黨 投票

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