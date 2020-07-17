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陳瑩投票作弊？ 國民黨團奔地檢署按鈴提告偽造文書

聯合報 / 記者林孟潔王聖藜賴佩璇／台北即時報導
國民黨團今天到台北地檢署提告「陳瑩案」。記者王聖藜／攝影
國民黨團今天到台北地檢署提告「陳瑩案」。記者王聖藜／攝影

立法院臨時會今進行監察院人事同意權投票，國民黨認為昨天立委陳瑩在電視台錄影卻被冒名投票，有程序問題今不得表決；國民黨團總召林為洲、首席副書記長林奕華和立委葉毓蘭等人下午到台北地檢署按鈴告發。

林為洲指出，立法院針對監察院人事案的審查會議，總共有三天，昨天是最後一天，法定程序要宣告完成審查會議，敬請委員們表決投票同意或不同意；但國民黨發現立委陳瑩在電視台錄影，卻投下同意票，意思是有人冒名拿陳瑩的表決卡，插在表決器裡面投下贊成票。

他說，立法院過往也發生過類似案件，但不在場委員投出票就算無效，這就是表決瑕疵造成審查會議無效；林為洲說，有人冒名陳瑩投票，就是使公務人員登載不實，因為這些表決資料未來都會刊登在公文書上，明顯造成法律違失。

他說，昨天審查會最重要的表決沒有完成法定程序，代表今天行使投票同意權也無效，「我們不承認今天監察院長、監察委員投票」；林為洲認為，因爲牽涉到國家利益，台北地檢署要盡快查明，而審查會公決案失效，陳菊上任監察院長也會無效，未來也會持續追蹤，提出暫時停止處分的法律訴訟，「不會讓陳菊上任造成國家損失」。

林為洲說，民進黨「雙標」不是第一次，「投票過程作弊我們沒辦法接受」，民進黨在立法院是絕對多數，單獨過半，對於程序正義疏忽、刻意舞弊，國人可以接受嗎？民進黨破壞法律和慣例，因此今天依定要提出告訴。立委洪孟楷也喊出，「沒有程序正義，就沒有實質正義」。

投票 林為洲 立法院 陳瑩

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